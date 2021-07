Esporte Ponte Preta confirma a contratação do zagueiro Gustavo Cipriano, ex-Santos

A Ponte Preta oficializou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Gustavo Cipriano. Aos 20 anos, sendo 15 dedicados ao Santos, ele assinou com o clube de Campinas (SP) até o final do Campeonato Paulista de 2022.

Gustavo Cipriano não chegou a defender o Santos no time principal. Em 2019, ele foi emprestado para a Lazio e, na Itália, atuou em 11 jogos. Após o fim do empréstimo, retornou ao Santos e defendeu o clube paulista na categoria sub-20.

Na Ponte Preta, Gustavo Cipriano, 11.º reforço do time em 2021, terá a concorrência de Ednei, Cleylton, Fábio Sanches, Ruan Renato, Thiago e Rayan.

Em campo, a Ponte Preta desencantou na Série B ao vencer o CSA por 2 a 1 pela oitava rodada. Ainda assim, o time do técnico Gilson Kleina segue na lanterna com seis pontos. “O campeonato é difícil e equilibrado. Que a gente possa evoluir a partir de agora”, disse.

Neste sábado, às 21h30, a Ponte Preta tentará embalar contra o Vila Nova, em Goiânia, pela nona rodada. Fora de casa, a equipe tem um empate e três derrotas nesta Série B.

“O ideal é ter desempenho aliado ao resultado. A gente vinha tendo evolução, mas não conseguia o resultado de vitória. Agora é continuar o trabalho. (…) Vamos dormir tranquilos, mas já voltar concentrado para o duelo contra o Vila Nova. Um jogo de muita competitividade, que a gente possa executar nosso jogo lá fora”, completou o comandante.