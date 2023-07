Ponte Preta bate Novorizontino, engata 2ª vitória e respira na Série B

A Ponte Preta enfim conseguiu engatar, pela primeira vez nesta edição da Série B do Campeonato Brasileiro, duas vitórias seguidas e abriu mais distância da zona de rebaixamento. Neste domingo, em jogo válido pela 15ª rodada, o time campineiro venceu o Novorizontino por 1 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Paulo Baya mais uma vez saiu do banco de reservas para ser o herói da vitória pontepretana, assim como aconteceu contra o Ituano.

Com o resultado, a Ponte chegou aos 18 pontos e abriu seis da Chapecoense, que tem 12 e é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Novorizontino, que até pouco tempo atrás era líder, conheceu sua segunda derrota seguida e caiu para quarto colocado, estacionado com 29 pontos.

A partida começou bastante movimentada, enquanto a Ponte apostava nos contra-ataques, o Novorizontino trocava passes no meio-campo em busca de espaços. Mas a primeira chance de perigo veio mesmo pelos lados dos donos da casa. Aos 21, Tales na lateral, evitou a saída, cortou para a área e encheu o pé, mas o goleiro Jordi fez grande defesa.

A resposta do Novorizontino veio aos 33, quando após boa troca de passes, César Martins apareceu na área e tentou de cabeça, mas desta vez foi a vez de Caíque França fazer um milagre. Aos 38, a Ponte Preta até chegou a balançar às redes com Eliel, mas como ele estava impedido no começo do lance, o árbitro com a orientação do VAR, invalidaram a jogada. Por isso, o primeiro tempo terminou zerado.

Na volta do intervalo, as duas equipes seguiram tentando de tudo para tirar o zero do placar. Nos dez primeiros minutos do segundo tempo, Jordi teve que trabalhar duas vezes para evitar gols da Ponte. Do outro lado, o Novorizontino tentou com Rodolfo, em um contra-ataque rápido, mas ele desviou para fora.

Mas depois de tanto tentar e movido pelo apoio da torcida, a Ponte conseguiu desencantar, mais uma vez com Paulo Baya, que também marcou o gol da vitória sobre o Ituano. Desta vez, o atacante saiu do banco de reservas e, aos 36, marcou um golaço. Ele recebeu na entrada da área, limpou a marcação e mandou no ângulo. O lance ainda foi analisado pelo VAR por um suposto impedimento, mas posteriormente foi confirmado. Por isso, a Ponte Preta venceu mesmo por 1 a 0.

Agora, os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 16ª rodada da Série B. Na próxima sexta-feira, às 19h, o Novorizontino recebe o Atlético-GO, no estádio Jorge Ismael de Biasi. Já no sábado, a Ponte visita o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, às 17h.

FICHA TÉCNICA:

PONTE PRETA 1 X 0 NOVORIZONTINO

PONTE PRETA – Caíque França; Weverton, Fábio Sanches, Edson e Maílton; Felipe Amaral, Ramon Carvalho (Felipinho) e Matheus Jesus; Dudu (Samuel Andrade/Luiz Felipe), Tales (Paulo Baya) e Eliel. Técnico – Felipe Moreira.

NOVORIZONTINO – Jordi; Adriano Martins, César Martins e Renato; Willean Lepo, Giovane, Marlon (Léo Tocantins), Rômulo (Rodolfo) e Roberto (Reverson); Ronaldo (Luiz Gabriel) e Aylon (Jenison). Técnico – Eduardo Baptista.

GOL – Paulo Baya, aos 36 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Felipe Amaral e Ramon Carvalho (Ponte Preta); Léo Tocantins, Reverson e Willean Lepo (Novorizontino).

ÁRBITRO – Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA – R$ 45.690,00.

PÚBLICO – 3.942 pagantes.

LOCAL – Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).