Ponte Preta arcará com cirurgia de Júnior Tavares e doará ‘vaquinha’ à instituição

Após todo o apelo, a Ponte Preta confirmou que arcará com a cirurgia do lateral Júnior Tavares, com um tumor na cabeça. O caso veio a público e causou comoção entre vários torcedores, até mesmo do rival Guarani, após o jogador dar entrada no Hospital da PUC, em Campinas, com um formigamento no braço.

A cirurgia do atleta, que deverá acontecer nos próximos dias, custará cerca de R$ 90 mil. A Ponte Preta entrou em contato com os familiares do jogador para entrar em um acordo sobre o tratamento do atleta.

Fora das quatro linhas, torcedores de Ponte Preta e Guarani se juntaram e arrecadaram cerca de R$ 15 mil para contribuir com a cirurgia de Júnior Tavares. Como o clube alvinegro se colocou à disposição para pagar pelo tratamento, o valor será doado para uma instituição de tratamento de câncer infantil.

Júnior Tavares tem 27 anos e foi revelado pelo Grêmio. No time gaúcho fez poucas partidas no profissional e foi emprestado para o Joinville e, depois, para o São Paulo, onde apareceu no cenário nacional.

Pelo São Paulo, que mais tarde o contratou de forma definitiva, foram 75 partidas entre os anos de 2016 e 2019. Jogou ainda por Sampdoria, da Itália, e Portimonense, de Portugal, até voltar ao Brasil para defender o Sport. Depois foi jogar no arquirrival Náutico. Foram 54 jogos e três gols marcados.

Foi contratado pela Ponte Preta no início do ano, sendo uma peça importante na conquista da Série A-2 do Campeonato Paulista. Defendeu o time campineiro em 24 partidas. Ele está fora desde agosto, quando soube da doença.