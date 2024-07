Ponte Preta anuncia contratação de volante e meia que estavam na Portuguesa

A Ponte Preta anunciou nesta quarta-feira mais dois reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. São eles: o volante Hudson e o meia Guilherme Portuga. Ambos estavam na Portuguesa na disputa da Copa Paulista.

Formado nas categorias de base de Barcelona-SP e Juventus, Guilherme Portuga já atuou por São Caetano, São Bernardo, Oeste e Galo Maringá. Seu último clube foi a Portuguesa, onde atuou em seis jogos, e marcou quatro gols.

“A proposta surgiu através de jogos-treino. Eu não pensei duas vezes, só aceitei. Sei bem da grandeza da Ponte Preta e farei o possível para ajudar a equipe. A torcida pode esperar muita dedicação e vamos juntos em busca do objetivo”, disse.

Já o volante Hudson foi emprestado para o Patrocinense no começo do ano, e disputou sete jogos. Pelo time da capital, entrou em campo seis vezes e não marcou nenhum gol. “Também não pensei duas vezes em honrar a camisa da Ponte na Série B. Sou um volante de muita força e bom passe. E chego para ajudar o clube nesta competição que é muito equilibrada”, completou.

A Ponte Preta ocupa a 12ª colocação da Série B, com 23 pontos, quatro a mais do Botafogo-SP, time que abre a zona de rebaixamento. O próximo desafio é diante do Avaí, no domingo, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.