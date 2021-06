Ponte Preta anuncia contratação de Josiel por empréstimo junto ao Cuiabá

A Ponte Preta anunciou na manhã desta terça-feira mais um reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Josiel passou por exames médicos, no estádio Moisés Lucarelli, e assinou contrato até o dia 30 de novembro de 2021. Ele chega por empréstimo junto ao Cuiabá, que antecipou o acerto entre as partes.

Com 22 anos, Josiel atuou em 12 jogos no Campeonato Mato-Grossense, tendo conquistado a titularidade na reta final. Marcou quatro gols, sendo um na decisão estadual frente ao Operário. Ele ainda tem passagem pela base do Grêmio e por Nacional e Azuriz-PR.

Agora, o clube campineiro chega a cinco reforços especificamente para a Série B do Brasileiro. São eles: o atacante Richard, os laterais Kevin e Rafael Santos, além do volante Lucas Cândido e o atacante Josiel.

Sob o comando de Gilson Kleina, anunciado pela quinta vez como técnico da Ponte Preta, a diretoria vem reformulando o elenco visando buscar o acesso à elite do nacional. Deixaram o clube desde o final do Paulistão: o zagueiro Luizão, o lateral Apodi, o volante Barretos, o meia Renan Mota e o atacante Bruno Michel. O lateral Yuri deve ser o próximo da lista.

O próximo compromisso da Ponte Preta na Série B é diante do Vasco, neste domingo, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Na estreia, perdeu para o Brusque por 2 a 1.