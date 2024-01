Ponte Preta anuncia atacante Iago Dias, ex-Londrina, como o primeiro reforço da temporada

A Ponte Preta anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Iago Dias, ex-Londrina, até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 30 anos, é o primeiro reforço oficializado pela equipe de Campinas para a nova temporada.

No ano passado, Iago Dias fez 30 jogos pelo Londrina, marcou quatro gols e deu três assistências. Ele tem passagens também por São Bento, Náutico, Ituano, CRB, Juventude, Coritiba, Grêmio Barueri e Atibaia.

A expectativa é que a Ponte Preta anuncie mais nomes ao longo da semana, uma vez que já acertou com os zagueiros Luís Haquin e Nilton Júnior, os laterais Gabriel Risso e Igor Inocêncio, o volante Emerson Santos, o meia Dodô, além do atacante Renato.

O clube renovou também os contratos dos goleiros Lucas Ribeiro e Pedro Rocha, do volante Ramon Carvalho, e dos meias Elvis e Gabriel Santiago. Todos ficam para a disputa da Série B.

Após o término de empréstimo com o Karpaty, da Ucrânia, o atacante Cristhyan Noto também se juntou ao elenco da Ponte Preta e será analisado pelo técnico João Brigatti. Ele tem contrato até fevereiro de 2025.

No Grupo B, ao lado de Palmeiras, Água Santa e Guarani, a Ponte Preta estreia no Paulistão no dia 20 de janeiro (sábado), às 20h15, diante do Mirassol, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.