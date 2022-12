Ponte Preta anuncia atacante Guilherme Pira: ‘Muito feliz por vestir essa camisa’

Depois de todos os detalhes burocráticos terem sido finalizados, a Ponte Preta oficializou seu primeiro reforço para a Série A2 do Campeonato Paulista. Trata-se do atacante Guilherme Pira, de 22 anos, que já vinha treinando com o elenco.

O novo reforço gravou um vídeo dentro do Moisés Lucarelli e pediu apoio da torcida. “Já estou nesse palco sagrado do futebol e muito feliz por vestir essa camisa. Conto com apoio da torcida para, juntos, conquistarmos nossos objetivos.”

Gui Pira tinha contrato com a Inter de Limeira até o fim do estadual, mas antecipou sua rescisão. Com passagem na base de Corinthians, América-MG e Sport, ganhou chance no profissional da Inter de Limeira com o técnico Roger Silva. Na última temporada, após jogar o estadual, foi emprestado para o Manaus-AM, onde disputou o a Série C e marcou três gols em 10 jogos.

Além de Gui Pira, outros nomes já estão acertados com a Ponte Preta, mas o clube ainda não fez os anúncios oficiais. Casos dos laterais Maílton e Júnior Tavares e do atacante Pablo Dyego.

A FPF ainda não divulgou a tabela detalhada, mas o Paulista A2 começa em 15 de janeiro, junto com o Paulistão. O primeiro desafio da Ponte Preta será o Velo Clube, fora de casa.