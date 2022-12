Esporte Ponte Preta anuncia a contratação do lateral Mailton, ex-Chapecoense

Agora é oficial! A Ponte Preta anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral-direito Mailton, de 24 anos, para a temporada 2023. O jogador chega na equipe campineira após disputar a Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa da Chapecoense.

Mailton começou no futebol paulista. O atleta fez as categorias de base no Palmeiras, antes de ser emprestado ao Santa Cruz. Passou ainda por Mirassol, Operário-PR, Atlético-MG, Coritiba e Metal Kharkiv, da Ucrânia. Voltou ao Brasil para defender a Chapecoense.

Como o futebol ucraniano está paralisado por causa da guerra com a Rússia, o jogador será repassado, por empréstimo, para a Ponte Preta, com o claro objetivo de ajudar a equipe a conquistar o acesso na Série A2 do Campeonato Paulista.

O lateral é o segundo reforço anunciado oficialmente pela Ponte. Antes dele, o meia-atacante Gui Pira, ex-Inter de Limeira, havia sido confirmado. No entanto, outras quatro caras novas treinam no clube. São eles: o lateral Júnior Tavares, além dos atacantes Jefferson, ex-Itapirense, Alesson, ex-Cuiabá, e Dudu Hatamoto, ex-Botafogo-SP.

A Ponte Preta estreia no Campeonato Paulista da Série A2 diante do Velo Clube, neste domingo, às 16h, em Rio Claro.