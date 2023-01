Ponte Preta anuncia a contratação de lateral-direito Weverton por empréstimo

O lateral-direito Weverton é a novidade no elenco da Ponte Preta. Na manhã desta sexta-feira, a equipe postou em suas redes sociais o anúncio oficial da chegada do novo reforço para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. O lateral vem de empréstimo junto ao Red Bull Bragantino e assinou até o dia 30 de novembro.

“Seja muito bem-vindo à Maior do Interior, Weverton!”, postou a Ponte Preta em sua rede social, comemorando o acerto com o jovem lateral, que também ficou conhecido por dar uma ‘caneta’ em Neymar no treino da seleção brasileira.

Weverton chega para disputar posição com Mailton, que deve estrear somente em fevereiro, quando abre a janela de transferência da Ucrânia.

Revelado pelo Santa Cruz-AL, o lateral de 23 anos pertence ao Red Bull Bragantino e sem espaço no rival, vem sendo emprestado para alguns clubes. Em 2022 atuou por Vasco e Internacional. Antes de desembarcar em Bragança Paulista, em 2020, Weverton defendeu as cores de Cruzeiro e Figueirense.

A Ponte Preta já acertou para a temporada 2023 com os laterais Mailton e Junior Tavares, o volante Matheus Jesus, e os atacantes Gui Pira, Pablo Dyego, Jeh e Dudu Hatamoto. Além da renovação com o zagueiro Matheus Silva.

A Ponte Preta estreia na Série A2 diante do Velo Clube neste sábado, às 15h30, no Estádio Benitão, em Rio Claro (SP).