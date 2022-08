Ponte Preta aguarda Fábio Sanches e Léo Naldi contra o Bahia

A Ponte Preta inicia a semana à espera do departamento médico para saber se vai ter força máxima ou não no confronto de quarta-feira, contra o Bahia, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

As dúvidas do técnico Hélio dos Anjos são o zagueiro Fábio Sanches e o volante Léo Naldi, que não estiveram em campo no empate com o Novorizontino, por 1 a 1, na última quinta-feira, por questões físicas.

Fábio Sanches sentiu dores musculares depois da vitória no dérbi campineiro, enquanto Léo Naldi foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Guarani por causa de um trauma no joelho.

A boa notícia para Hélio dos Anjos é que o volante Felipe Amaral retorna depois de cumprir suspensão automática. Além disso, nenhum jogador que estava pendurado foi amarelado contra o Novorizontino.

Na 12ª colocação da Série B, com 33 pontos, a Ponte vai em busca da quinta vitória seguida como mandante no campeonato.