Ponte Preta aguarda departamento médico para ter reforços contra o Botafogo-SP

O técnico Nelsinho Baptista aguarda o departamento médico para saber se vai ter as voltas do lateral-direito Luiz Felipe e do zagueiro Mateus Silva na quarta-feira, quando a Ponte Preta visitará o Botafogo-SP, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Recuperada de lesão, a dupla iniciou o trabalho de transição e pode ficar à disposição da comissão técnica para o jogo em Ribeirão Preto. Se Luiz Felipe e Mateus Silva forem liberados, devem ficar como opções no banco de reservas.

Luiz Felipe está afastado dos gramados desde o dia 28 de abril e disputa posição com Igor Inocêncio. Já Mateus Silva atuou pela última vez no dia 2 de junho e tem Castro como principal concorrente.

A boa notícia para Nelsinho Baptista é o retorno de Jeh. O centroavante cumpriu suspensão automática na vitória da Ponte Preta sobre o Novorizontino, por 1 a 0, no último sábado, em Campinas.

Na 13ª colocação, com 12 pontos, a Ponte busca a 2ª vitória seguida para se distanciar de vez da zona de rebaixamento da Série B.