Ponte Preta acerta contratação do atacante Renato, ex-CRB e Avaí

A Ponte Preta ainda não oficializou nenhum reforço, mas está fechada com vários jogadores. O último a acertar foi o atacante Renato, de 33 anos. Destaque do CRB-AL no ano passado, com 18 gols e quatro assistências em 48 jogos, o jogador estava livre no mercado e recebeu consulta de vários clubes da Série B, como o Guarani.

A proposta feita pelo presidente Marco Antônio Eberlin agradou o experiente jogador, que desembarca no Moisés Lucarelli como um dos principais reforços para 2024. O contrato vai até dezembro.

Natural de Maceió (AL), Renato defendeu Sport, ABC, Fluminense, Avaí, Ceará e Chapecoense.

Além de Renato, a diretoria da Ponte Preta está acertada com os zagueiros Nilson Júnior e Luís Haquin, os laterais Igor Inocêncio e Gabriel Risso, o volante Emerson Santos, o meia Dodô e os atacantes Fábio Lima e Iago Dias.

A Ponte Preta estreia no Paulistão contra o Mirassol, no próximo dia 20 (sábado), às 18h, no Moisés Lucarelli, em Campinas.