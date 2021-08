Esporte Ponte Preta acerta com Matheus Anjos e prorroga contrato de revelação

A quarta-feira foi de boas notícias para o torcedor ponte-pretano. O clube acertou os últimos detalhes com o Athletico-PR pelo empréstimo do meia Matheus Anjos e acertou a renovação com o zagueiro Thiago Lopes.

Matheus Anjos, de 22 anos, chega por empréstimo até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B. Sem jogar desde 25 de abril, o meia, nascido em Campinas, tem passagens por Guarani, Paraná e Botafogo-SP.

Apesar de ainda não ter sido oficializado – o clube só faz isso após a realização de exames médicos e assinatura de contrato -, Matheus Anjos é o terceiro reforço do clube nos últimos dias. Na semana passada, chegaram o lateral-esquerdo Marcelo Hermes e o volante Yago.

A direção também acertou a prorrogação de contrato do zagueiro Thiago Lopes, que foi titular nas últimas três partidas e bastante elogiado por todos.

Revelado na base da própria Ponte, Thiago Lopes, de 19 anos, tem contrato até dezembro de 2024. O zagueiro recebeu ainda um aumento salarial e, consequentemente, teve a multa rescisória aumentada.

Em evolução na Série B do Brasileiro, a Ponte Preta segue treinando de olho no jogo de domingo, contra o Vasco, em São Januário, para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. O time é o 15º colocado, com 22 pontos.