Ponte diz que só viajará para o Rio após saírem resultados dos últimos testes

A Ponte Preta não viajará para o Rio de Janeiro sem os resultados dos testes de covid-19 de seus jogadores e comissão técnica. Em nota oficial publicada nesta terça-feira, a equipe campineira afirmou estar preparada para jogar onde for necessário, mas garantiu estar esperando a última bateria de testes, realizados nesta manhã.

“A Ponte Preta, porém, mantém os atletas integrantes da comissão técnica disponíveis mobilizados para jogar a qualquer momento, caso alguma partida seja oficializada. Contudo, a diretoria executiva pontepretana também já comunicou oficialmente a FPF (Federação Paulista de Futebol) nesta manhã que elenco e comissão só embarcaram em qualquer viagem tendo em mãos os resultados negativos dos testes de covid-19 mais recentes”, afirmou o clube, em nota.

“Caso contrário, a Macaca não viajará a nenhuma destinação. Nesta semana, os testes mais recentes foram feitos nesta manhã e ainda não saíram resultados. Nos anteriores, não houve nenhum novo caso na Ponte – que tem hoje oito atletas e seis integrantes da Comissão infectados e isolados, entre eles o técnico Fábio Moreno”, completou a direção do clube.

A FPF confirmou à tarde que o jogo entre Ponte e Santos será disputado no estádio de São Januário, do Vasco, no Rio de Janeiro, na quinta-feira.

“Neste momento difícil de pandemia, estamos focando no dia a dia para podermos dar nosso melhor quando a competição voltar. Se isso acontecer logo, sabemos que temos bastante desfalques por lesão e por covid, mas estamos preparados para fazer um grande jogo e buscar a vitória, independentemente das dificuldades”, disse o atacante Moisés.