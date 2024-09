Ponte confirma lesão e atacante Jeh deve voltar apenas para clássico na Série B - O Liberal

A Ponte Preta confirmou que o atacante Jeh foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na coxa direita. Com isso, o atleta deve ficar afastado dos gramados por cerca de um mês, perdendo jogos importantes na luta do time em encostar no G-4, ao mesmo tempo em que se afasta da zona de rebaixamento.

Nos cálculos da Ponte Preta, Jeh voltará justamente contra o Guarani, marcado para o dia 19 de outubro, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. No entanto, se a previsão estiver certa, o atacante perderá seis jogos, contra CRB (fora), América-MG (casa), Novorizontino (fora), Botafogo-SP (casa) e Ceará (fora).

Jeh sofreu a lesão durante a preparação da equipe para o jogo com a Chapecoense. O atacante acabou ficando fora da partida, que acabou com vitória do time catarinense por 2 a 0. O ataque da Ponte Preta foi montado pelo técnico Nelsinho Baptista com Gabriel Novaes, Renato e Iago Dias.

O atacante é o terceiro desfalque da Ponte Preta por lesão. Estão no departamento médico: o lateral Jean Carlos, com uma lesão ligamentar no joelho direito e o atacante Everton Brito, que deve ser liberado para voltar aos gramados a qualquer momento. Ele está passando pela transição física.

A Ponte Preta amarga um jejum de seis jogos sem vencer na Série B. O time campineiro ocupa o 14º lugar, com 29 pontos, quatro a mais do que o CRB, que abre a zona de rebaixamento. No G-4, o Vila Nova tem 42.