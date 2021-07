Esporte Ponte anuncia rescisão amigável com dupla; jogador diz estar com salário atrasado

Em situação delicada no Campeonato Brasileiro da Série B, mesmo após bater o Goiás por 2 a 1, na última rodada, a Ponte Preta está reformulando o seu elenco. Internamente, o clube de Campinas (SP) está tratando a rescisão contratual de dois jogadores. São eles: o zagueiro Ednei e o meia Renatinho.

Ednei, que vinha sendo titular absoluto com o técnico Gilson Kleina, chegou a revelar que o clube estaria forçando a sua saída e revelou também estar com dois meses de salários atrasados. A Ponte Preta negou tal informação e reconheceu uma dívida de apenas 15 dias com o atual grupo.

Já Renatinho, de 32 anos, foi anunciado pela Ponte Preta com grande expectativa após ter se destacado em 2011. No entanto, o atleta não demonstrou o mesmo futebol de outrora. Na atual temporada, fez apenas 14 jogos e marcou um único gol. Ele não vem fazendo parte dos planos de Gilson Kleina.

A Ponte Preta tenta uma rescisão amigável com os atletas para aliviar a folha salarial. No entanto, a tentativa não parece ter caído bem no grupo. Enquanto isso, a equipe busca fugir da zona de rebaixamento, onde está na 17.ª colocação, com 12 pontos.

O time de Campinas se prepara para o duelo contra o CRB, marcado para a próxima segunda-feira, às 20 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 15.ª rodada da Série B.