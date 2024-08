Polícia prende quatro suspeitos de esfaquear pai de Lamine Yamal; atacante vai a hospital

A polícia de Barcelona informou que prendeu quatro suspeitos de esfaquear o pai do jogador Lamine Yamal na última quarta-feira, em um estacionamento, localizado na cidade de Mataró, na Catalunha. O último homem foi apreendido nesta quinta, mas sem ter sua identidade revelada.

Segundo a polícia, Mounir Nasraoui foi esfaqueado várias vezes após uma discussão enquanto passeava com seu cachorro. Há, inclusive, um vídeo circulando nas redes sociais que mostra a agressão.

Novo astro da seleção espanhola, Lamine Yamal foi visitar o pai no hospital na noite desta quarta-feira, ao lado de seguranças do Barcelona, em um horário que não interferisse na organização do hospital, já que a presença do atleta poderia gerar tumulto entre os fanáticos torcedores.

Recentemente, Nasraoui, que chegou a ficar em situação delicada, fez uma publicação em suas redes sociais para tranquilizar os amigos e familiares. Ele informou que já “está melhor”.

YAMAL CRESCEU EM MATARÓ

O jovem atacante do Barcelona foi criado na cidade de Mataró, em Rocafonda, um bairro humilde. Yamal, ao comemorar seus gols, faz um gesto representando os número 304, que são os últimos dígitos do código postal de Mataró (08304).

O local, porém, é formado por muitos imigrantes, que representam metade da população. Por conta disso, Rocafonda é alvo de ataques da extrema direita espanhola, e Mounir Nasraoui, pai de Yamal, é um dos defensores do bairro. Em maio do ano passado ele chamou integrantes do partido VOX, da extrema direita, de racistas e a polícia foi acionada.

CAMPEONATO ESPANHOL

Passado o susto com seu pai, Lamine Yamal deve estar à disposição para defender o Barcelona na estreia do time no Campeonato Espanhol. O adversário é o Valencia, no sábado, às 16h30, pelo horário de Brasília, no estádio Mestalla.