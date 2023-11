Polícia italiana prende 11 torcedores do Union Berlin após confronto em Nápoles

A polícia italiana prendeu, nesta quarta-feira, 11 torcedores do Union Berlin, horas antes da partida entre o time alemão e o Napoli, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Os alemães foram detidos após entrarem em confronto com policiais da cidade de Nápoles, local da partida desta quarta.

De acordo com a imprensa italiana, cerca de 300 torcedores do Union Berlin entraram em conflito com policiais em diferentes momentos desta madrugada. A maioria se recusou a passar pelo controle policial no centro da cidade, onde as autoridades italianas instalaram barreiras de proteção e controle.

Vídeos nas redes sociais mostram torcedores encapuzados danificando carros estacionados pelas ruas e também parte da estrutura urbana da cidade de Nápoles. Alguns carregavam barras de metais e bombas no enfrentamento à polícia.

“Os confrontos com a polícia foram provocados por torcedores alemães. O objetivo dos ‘ultras’ era buscar um confronto com a torcida napolitana, o que teria levado a um conflito na cidade que evitado pelo trabalho preventivo da polícia”, disse Maurizio Agricola, chefe da polícia de Nápoles.

As autoridades italianas temem que torcedores alemães sem ingressos tentem entrar no estádio na partida desta quarta, marcada para as 14h45, pelo horário de Brasília. O jogo é válido pelo Grupo C, que também tem Real Madrid e Braga.

Trata-se do segundo confronto envolvendo torcedores e policiais na Europa, nesta semana, antes de partidas da Liga dos Campeões. Na terça, um torcedor do Paris Saint-Germain foi esfaqueado em briga de fãs do time francês com seguidores do Milan na cidade de Milão.