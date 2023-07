Polícia investiga caso de extorsão denunciado por Everson, goleiro do Atlético-MG

A Polícia Civil de Minas Gerais está investigando um caso de extorsão envolvendo o goleiro Everson, do Atlético-MG, que estaria sendo chantageado por uma mulher. Ela teve a casa revistada nesta terça-feira e objetos foram apreendidos.

“A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que, por meio do Departamento Estadual de Investigação de Operações Especiais (Deoesp), cumpriu, no dia 30/06 mandado de busca e apreensão na residência de uma mulher. Ela é suspeita de praticar extorsão contra o goleiro. No local foram apreendidos computadores e aparelhos celulares que serão periciados. Mais informações serão repassadas após a conclusão do inquérito para não atrapalhar as investigações”, comunicou a Polícia Civil em nota.

O Atlético-MG afirmou que não irá se pronunciar sobre o caso por se tratar de um assunto pessoal do goleiro, que foi orientado por seu staff a não falar a respeito da investigação. Nesta terça-feira, a Polícia esteve na casa da mulher, acusada de extorsão em denuncia realizada pelo próprio Everson.

Dentre os itens apreendidos, estavam um computador, dois celulares, um carregador, um Pen drive, um relógio, um chip telefônico e uma camisa autografada do Atlético-MG. Segundo o Boletim de Ocorrência, a suspeita tentou atrapalhar o cumprimento do mandado ao lado de outras testemunhas.

Enquanto resolve a situação, Everson segue com o elenco se preparando para o jogo com o Corinthians, neste sábado, às 18h30, no Mineirão, pela 14ª rodada do Brasileirão.