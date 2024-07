Polícia francesa prende suspeito de planejar ataque durante percurso da tocha olímpica

A polícia antiterrorista francesa deteve, nesta quarta-feira, um suposto simpatizante neonazista que planejava realizar um ataque durante a cerimônia do percurso da tocha olímpica dos Jogos de Paris-2024. De acordo com o ministro do Interior, Gerald Darmanin, o suspeito era simpatizante da ultradireita.

A promotoria de Paris disse que o homem foi detido nesta manhã, em sua casa, na região da Alsácia, no leste da França, e afirmou que o cidadão dirige um grupo intitulado “Divisão Ariana Francesa” no canal de mídia social Telegram. Ele foi detido para interrogatório a fim de dar explicações sobre postagens feitas cujo conteúdo se referia a ameaças de morte, discurso de ódio e temas relacionados.

A promotoria disse que os supostos comentários desencadearam a investigação da unidade, que é destinada ao combate ao ódio online. Gerald Darmanin avaliou a questão.

“Houve vontade deste homem intervir durante uma etapa, evidentemente, do revezamento da tocha. Sabemos que ele tinha, a princípio, o desejo de atingir alvos políticos ou pessoas de origem imigrante, e já tinha sido, inclusive, identificado pela polícia por ideias de ultradireita”, afirmou o parlamentar.

A tocha olímpica está chegando ao fim de sua viagem de meses pela França e pelos territórios franceses ultramarinos antes da abertura dos Jogos. A promotoria disse que, além de supostas ameaças de morte e postagens que incitam ao ódio, o homem também está sendo investigado por suspeita de ter compartilhado informações pessoais que colocavam pessoas em risco e de compartilhar instruções para a fabricação de bombas.