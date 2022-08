Polícia francesa investiga possível extorsão a Pogba e irmão diz: ‘Manipulação’

A Promotoria francesa está investigando uma suposta tentativa de extorsão de irmão e amigos de infância a Paul Pogba, atualmente na Juventus. A revelação veio nesta segunda-feira, após o caso se tornar público com série de vídeo e posts nas redes sociais de Mathias Pogba, que prometeu fazer “revelações explosivas.”

Pogba teria sofrido intimidação do grupo de amigos, no qual o irmão estaria junto, no Centro de Treinamento da Juventus, por não tê-los apoiado depois de ter se transformado em estrela internacional. De acordo com a emissora France-Info, o caso será tratado pela polícia anticorrupção.

Advogados do jogador revelaram que as declarações não são surpresa, pois desde o início do mês levaram a suposta tentativa de extorsão às autoridades da França e também da Itália. O grupo estaria pedindo 13 milhões de euros ao jogador da Juventus (aproximadamente R$ 65,5 milhões).

“Quando tudo estiver dito, as pessoas verão que não há mais covarde, mais traidor e mais hipócrita do que você nesta terra. Kylian (Mbappé), agora você entende? Não tenho nada de negativo contra você, minhas palavras são para seu próprio bem, tudo é verdade e comprovado, o feitiço é conhecido! Nunca é bom ter um hipócrita e um traidor perto de você”, postou Mathias no fim de semana, indicando uma possível bruxaria do irmão contra a estrela da seleção francesa, Mbappé.

A revelação de que o caso está sob investigação na França não intimidou o irmão acusado Mathias Pogba, que voltou a fazer ataques nas redes sociais nesta segunda-feira. “Vejo que o meu irmão respondeu através dos seus advogados para ganhar credibilidade”, escreveu Mathias.

Não contente, seguiu atacando, acusando o jogador da Juventus de tentar esconder a verdade. “Espero que você não seja enganado por uma tentativa de manipular a mídia e as autoridades”, seguiu. “Hahahaha, aconteceu o que eu esperava: meu irmãozinho finalmente começa a mostrar sua verdadeira face. Como foi ele quem começou a mentir para a polícia e quem obteve a informação, você não pode me culpar.”