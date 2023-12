Polêmica em arremesso de LeBron dá vitória aos Timberwolves sobre os Lakers na NBA

Um lance polêmico, marcando o que seria uma cesta de três pontos do astro LeBron James, faltando pouco mais de três segundos para fim do jogo, definiu a vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Los Angeles Lakers na madrugada deste domingo por 108 a 106, em confronto emocionante pela rodada da NBA.

James fez o que acreditava ser uma cesta de três pontos, igualando o placar diante do melhor time da Conferência Oeste. No entanto, o lance, após revisão de replay, foi considerado um arremesso de dois pontos sob a alegação de o jogador ter pisado na linha.

A decisão irritou o atleta. Aniversariante do dia, ele demonstrou sua indignação após o duelo. “Obviamente é uma cesta de três. Meu pé está atrás da linha. Você pode ver o espaço entre a frente do meu pé e a linha de três pontos. Dá para ver a madeira no chão. Então, você sabe, Stevie Wonder pode ver isso”, afirmou LeBron em tom irônico.

Em pleno aniversário de 39 anos, o ala teve uma jornada de superação para estar em quadra. Ele passou o dia na cama com uma doença não relacionada à Covid-19, entrou em ação, e fez a sua parte: 26 pontos e seis assistências. O destaque da equipe californiana, no entanto, foi Anthony Davis, que marcou 33 pontos, pegou 17 rebotes, e fez ainda oito passes decisivos.

A polêmica aumentou depois de um relatório feito após o jogo. O oficial Tony Brothers disse que a análise não foi conclusiva o suficiente para anular a decisão de quadra. “A jogada foi considerada um field goal de 2 pontos no chão durante o jogo ao vivo. Após a análise do vídeo, não havia evidências claras e conclusivas para derrubá-lo de 2 para 3, e é por isso que ficou como uma cesta de campo de 2 pontos”, disse Brothers.

Em um outro jogo também muito equilibrado, o Detroit Pistons voltou a conquistar uma vitória pela NBA ao superar o Toronto Raptors por 129 a 127. O resultado interrompeu uma incrível sequência de 28 derrotas, a maior da história da competição.

O último triunfo dos Pistons havia sido no dia 28 de outubro diante do Chicago Bulls. A má fase pode ser retratada na campanha da equipe no torneio. São apenas três triunfos em 32 confrontos na temporada.

Jogando sob o apoio de sua torcida, o Utah Jazz derrotou o Miami Heat por 117 a 109 em uma partida marcada pelas várias alternâncias no marcador. Kelly Olynyk foi o destaque do time da casa. O pivô, que saiu do banco, obteve um “double double” com 19 pontos e dez assistências. Com 22 pontos, Collin Sexton foi o artilheiro da equipe no duelo. Apesar do revés, o Miami Heat apresentou o cestinha da partida: Bam Adebayo fez 28 pontos e pegou ainda 16 rebotes.

Já o Dallas Mavericks conseguiu um importante resultado ao vencer, como visitante, o Golden State Warriors por 132 a 122. Luca Doncic foi o destaque em quadra e emplacou 39 pontos. Ele deu ainda dez assistências e pegou oito rebotes. Stephen Curry perdeu o duelo particular com Doncic, mas foi o cestinha dos Warriors com 25 pontos e sete assistências.

Confira os resultados da noite deste sábado:



Utah Jazz 117 x 109 Miami Heat

Detroit Pistons 129 x 127 Toronto Raptors

Indiana Pacers 140 x 126 New York Knicks

Chicago Bulls 105 x 92 Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves 108 x 106 Los Angeles Lakers

Golden State Warriors 122 x 132 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos deste domingo:



Washington Wizards x Atlanta Hawks

New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder x Brooklyn Nets

San Antonio Spurs x Boston Celtics

Memphis Grizzlies x Sacramento Kings

Phoenix Suns x Orlando Magic