Pole no Japão, Verstappen explica ‘quase acidente’ com Norris e revela confiança

Piloto da Red Bull fez 0,01 segundo a menos que Charles Leclerc - Foto: Fórmula 1 / Divulgação

Max Verstappen ficou com a pole position do GP do Japão na madrugada deste sábado ao fazer tempo de 1min29s304, apenas 0,01 segundo à frente de Charles Leclerc, da Ferrari. A distância entre os pilotos foi de 0,75 metros, a menor da temporada de 2022 da Fórmula 1. Carlos Sainz colocou a Ferrari também na terceira posição. A pole do piloto holandês foi marcada por um quase acidente com Lando Norris na volta decisiva do Q3.

O representante da McLaren vinha em alta velocidade para ultrapassar Verstappen, que derrapou no meio da pista quando aquecia os pneus e ficou com o carro atravessado na 130R. O britânico mostrou grande reflexo para tirar seu veículo da pista e evitar um acidente. O acontecimento foi investigado pelos comissários e Verstappen chegou a ter sua pole ameaçada. O campeão mundial de 2021 recebeu apenas uma repreensão e segue na pole position, ficando bem próximo de conquistar o bicampeonato já nesta etapa.

“Eu estava pilotando devagar e fui acelerar, mas meus pneus estavam bem frios. Lando estava tentando me ultrapassar ao mesmo tempo e teve que desviar de mim. Por sorte, nada aconteceu”, explicou o holandês da Red Bull.

“Será interessante antes de tudo ver o clima (na corrida). Alguns dizem que vai estar seco, alguns dizem que vai chover em algum momento durante a corrida. Estou bastante confiante de que temos um bom carro, então estou animado para amanhã”, afirmou Verstappen logo após a conquista da pole.

O Grande Prêmio do Japão acontecerá às 2h da madrugada deste domingo e pode confirmar o bicampeonato de Verstappen na Fórmula 1. Diferente do cenário de Marina Bay no último fim de semana, o piloto da Red Bull depende apenas de si para confirmar o título, o que acontecerá em caso de vitória e melhor volta. Outras combinações também podem significar título antecipado. O holandês precisa ampliar para 112 pontos a vantagem para Leclerc, que hoje é de 104..

“É bastante incrível retornar a esta pista, especialmente em um classificatório com pouco combustível. Os carros realmente ganham vida no primeiro setor. Estou muito feliz por estar na pole, mas no geral estou feliz por estar de volta ao Japão”, finalizou Verstappen.

COMO FICOU O TREINO

O treino classificatório foi memorável para a Alpine, que atingiu bom ritmo e terminou com Esteban Ocon em quinto e Fernando Alonso em sétimo. Lewis Hamilton ficou entre eles com seu carro da Mercedes, já o companheiro George Russell largará na oitava posição. Vencedor em Cingapura, Sergio Perez partirá da quarta colocação neste domingo.

A Fórmula 1 retorna ao Circuito de Suzuka após uma pausa de três anos por causa da pandemia com uma disputa acirradíssima de tempos neste sábado. Além da definição da pole, o Q2 teve a eliminação de Daniel Ricciardo por apenas 0,003s atrás de Sebastian Vettel, mesma diferença que marcou a P2 de Fernando Alonso à frente de Verstappen. Hamilton ficou em quinto no Q2 por uma diferença menor ainda, 0,001 sobre Carlos Sainz.

Vettel retornou ao Q3 pela primeira vez desde o Azerbaijão, em julho, ficando em nono. O top 10 foi completado por Norris, que largará uma posição à frente de Ricciardo. Em 13º, Yuki Tsunoda ficou entre os pilotos da AlphaRomeo, Valterri Bottas e Guanyu Zhou. Mick Schumacher ficou em 15º e largará na frente de Kevin Magnussen (18º) pela Haas.

Pierre Gasly enfrentou problemas no freio e foi eliminado logo no Q1. O francês largará da P17, atrás de Alexander Albon. Lance Stroll fica na última fila junto do último colocado Nicholas Latifi, que já receberia uma punição de cinco posições por colidir com Zhou em Cingapura, o que não afetará a ordem de largada.

Confira os tempos do classificatório do GP do Japão:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min29s304

2º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min29s314

3º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), em 1min29s361

4º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min29s709

5º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min30s165

6º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min30s261

7º – Fernando Alonso (ESP/Alpine), em 1min30s322

8º – George Russell (ING/Mercedes), em 1min30s389

9º – Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), em 1min30s554

10º – Lando Norris (CAN/McLaren), em 1min31s003

11º – Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), em 1min30s659

12º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), em 1min30s709

13º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min30s808

14º – Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), em 1min30s953

15º – Mick Schumacher (ALE/Haas), em 1min31s439

16º – Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min31s311

17º – Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), em 1min31s322

18º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min31s352

19º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min31s419

20º – Nicholas Latifi (CAN/Williams), em 1min31s511