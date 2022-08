Pogba teve fuzil apontado para a cabeça em assalto e pagou R$ 503 mil em extorsão

As polêmicas envolvendo Paul Pogba ganharam um novo capítulo nesta terça-feira. Segundo o canal de televisão francês RMC Sport, o astro da Juventus e da seleção francesa teria ficado sob a mira de um fuzil durante um assalto e teria pagado 100 mil euros, cerca de R$ 503 mil, aos bandidos em extorsão.

O caso teria acontecido em março, depois de um treino da seleção da França, em Paris. Pogba foi visitar amigos de infância em um apartamento no bairro de Roissy-en-Brie, quando foi surpreendido por homens encapuzados, armados de um fuzil M16 e uma espingarda. As armas ficaram apontadas para a cabeça do jogador durante todo o momento em que o atleta esteve no local.

De acordo com o RMC Sport, os assaltantes desejavam 13 milhões de euros (cerca de R$ 65,5 milhões). Um terceiro homem, identificado como Babacar, foi chamado ao local por Pogba. Ele pagou 100 mil euros para liberar o jogador. Os valores seriam como forma de bonificação aos amigos pelos anos que eles garantiram a segurança do jogador, atualmente com 29 anos.

A notícia surge dois dias após Pogba vir a público dizer que está sendo vítima de “ameaças” e “tentativas de extorsão por parte de uma quadrilha organizada”. O jogador afirma que seu irmão mais velho, Mathias Pogba, é quem estaria por trás das intimidações, que incluem mensagens nas redes sociais e até mesmo a denúncia de uma suposta feitiçaria encomendada pelo jogador da Juventus contra Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, seu companheiro de seleção.

Uma investigação foi aberta na França e confiada aos serviços da Direção Central da Polícia Judiciária (DCPJ). Segundo o L’Equipe, Mbappé acompanha de perto as notícias sobre o caso e não descarta ir à Justiça caso a história se confirme. Ainda de acordo com o diário esportivo, o técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, estuda não convocar Pogba para a Copa do Mundo do Catar após o surgimento do episódio.

“Infelizmente, as recentes declarações de Mathias Pogba nas redes sociais não são uma surpresa. Elas se somam às ameaças e tentativas de extorsão de uma quadrilha organizada contra Paul Pogba”, explicaram em comunicado os advogados do meia francês, de Yeo Moriba (a mãe de Mathias e Paul Pogba) e da agente do jogador, Rafaela Pimenta.

Pogba retornou à Juventus nesta janela de transferências após seis temporadas no Manchester United. Se recuperando de uma lesão no joelho direito, o retorno do meia aos gramados está previsto para meados de setembro.