Pogba tem pena por doping reduzida e pode reforçar a Juventus daqui seis meses

O francês Paul Pogba pode reforçar a italiana Juventus a partir de março de 2025. Então suspenso por quatro anos após testar positivo para testosterona, o meio-campista viu a Corte Arbitral do Esporte (CAS) reduzir a punição de quatro anos para 18 meses, o que o liberaria para retorno em seis meses.

Impossibilitado até de treinar no clube de Turim, a medida vai liberar Pogba para aprimorar o físico com os companheiros de clube a partir de janeiro, o que garantirá um excelente reforço para o técnico brasileiro Thiago Motta.

Mesmo se dizendo inocente, Pogba não conseguiu se livrar da punição, ocorrida em fevereiro e que ia até 2027. Flagrado pelo uso de testosterona ainda em setembro de 2023, em jogo diante da Udinese, o meio-campista jamais desistiu de lutar e, aos 31 anos, espera voltar a jogar em alto nível na Itália.

O acordo de Pogba com a Juventus vai até 2026, o que garante mais duas temporadas pela frente para valorizar o investimento. O jogador chegou com status de estrela na Itália, mas acabou prejudicado por uma lesão e, logo depois, pela suspensão por doping.

O jogador celebrou a liberação nas redes sociais em uma foto na qual aparece calçado com suas chuteiras e um meião especial com bandeira da França, as iniciais do seu nome, PP, e o número 6, além de uma ampulheta “carregando.” Muitos torcedores comemoraram a notícia da volta.