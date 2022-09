Piton, Adson e Bambu treinam e devem ser opções para Vítor Pereira no Corinthians

Após sofrer com muitos desfalques para escalar o Corinthians nos últimos jogos, o técnico Vítor Pereira viu a situação melhorar ao longo desta semana. Após o meia Renato Augusto e o lateral-direito Fagner trabalharem com bola na quarta-feira, o treinador contou com os retornos do atacante Adson, do lateral-esquerdo Lucas Piton e do zagueiro Robson Bambu durante o treinamento desta quinta no CT Joaquim Grava, como foi possível observar em imagens divulgadas pelo clube.

Os trio deve estar à disposição para o clássico de domingo com o São Paulo. Adson não joga desde o dia 24 de agosto, quando foi titular no empate por 2 a 2 com o Fluminense na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, disputada no Maracanã. Desde então, vinha sofrendo com uma dor na região inguinal, perto do abdômen, por isso não pôde enfrentar o Red Bull Bragantino e o Internacional, em partidas do Campeonato Brasileiro.

Lucas Piton, por sua vez, perdeu apenas o duelo com o time porto-alegrense, após ser diagnosticado com um edema na coxa direita. Robson Bambu, menos utilizado por Vítor Pereira do que os outros dois, não foi relacionado para o compromisso diante dos colorados porque sentia dores no músculo reto femoral da perna esquerda.

Nem todos os recuperados devem ser tratados como opção para o clássico. Renato Augusto, que treinou com bola já na quarta-feira, vem sendo observado com mais cuidado. Depois de se recuperar de uma lesão sofrida na panturrilha, teve um novo problema, dessa vez uma dor causada por uma pancada sofrida no jogo contra o Fluminense.

O meio-campista de 34 anos atuou normalmente diante do Red Bull Bragantino, mas voltou a sentir o incômodo e foi vetado do duelo com o Inter. Como teve boa evolução nesta semana, foi integrado ao grupo. A volta definitiva, contudo, pode ficar apenas para a rodada de volta da semi da Copa do Brasil, na próxima quinta-feira. O jogo com o São Paulo, válido pela 26ª rodada do Brasileirão, está marcado para as 16 horas de domingo.

Fagner, que foi desfalque por causa de um problema na coxa direita, deve ser utilizado no Morumbi. Rafael Ramos, Maycon, Júnior Moraes e Raul Gustavo ainda não voltaram a treinar com os companheiros.