Pito é eleito o melhor do mundo no futsal na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo - O Liberal

Esporte Pito é eleito o melhor do mundo no futsal na véspera da estreia do Brasil na Copa do Mundo

O Brasil tem o melhor jogador do mundo de futsal. Camisa dez da seleção brasileira, Pito, que atualmente defende o Barcelona, da Espanha, foi eleito nesta sexta-feira em votação realizada pela Futsal Planet. O prêmio é reconhecido pela Fifa e a indicação é referente à temporada de 2023.

O jogador recebeu a notícia logo após o treino e comentou sobre a responsabilidade de ser o melhor do mundo às vésperas da estreia do Brasil na Copa do Mundo da Fifa, que acontece neste sábado, diante de Cuba. A competição vai ser realizada no Uzbequistão.

“Agora aumenta um pouco a pressão, mas é nesses momentos que realmente é bom, que dá para mostrar o quanto me esforcei todos esses anos. Vou dar o meu melhor para tentar conquistar esse título com o Brasil”, afirmou Pito.

E o ano de 2023 realmente foi especial para o atleta que nasceu em Chapecó, Santa Catarina. Além de conquistar a Liga da Espanha, Pito foi o principal jogador do torneio e também eleito o melhor pivô da competição.

Ainda eufórico pelo anúncio da “honraria”, ele disse que o prêmio é reflexo de um trabalho coletivo e dividiu o feito de ter sido escolhido com os companheiros.

“Desde o início deste novo ciclo, o Marquinhos ( Xavier, treinador da seleção brasileira) sempre enfatizou a importância da união, que não era apenas sobre um jogador. Isso se aplica tanto à seleção quanto ao meu clube, o Barcelona. Sem o apoio dos meus companheiros, nada disso seria possível. Portanto, todos os atletas, os treinadores e toda a comissão técnica têm grande importância nessa conquista. Só tenho a agradecer”, comentou em entrevista ao site da CBF.

Pito é o sexto brasileiro a ganhar o título de melhor jogador de futsal do mundo e se junta a nomes consagrados como Manoel Tobias, Adriano Foglia, Falcão, Schumacher, e Ferrão.

A Copa do Mundo de futsal acontece entre os dias 14 de setembro e 6 de outubro. A fase inicial vai contar com 24 seleções divididas em seis chaves de quatro equipes. O Brasil está no Grupo B junto com Cuba, Croácia e Tailândia e busca sua sexta conquista.