Piquerez sofre lesão no joelho, passa por cirurgia e pode perder a temporada no Palmeiras

O Palmeiras pode perder uma peça importante no esquema do técnico Abel Ferreira pelo restante da temporada. O lateral-esquerdo Piquerez teve detectada uma lesão no menisco do joelho esquerdo e vai passar por cirurgia. O clube evitou fazer prognósticos sobre o retorno, mas já trabalha para ter o uruguaio somente em 2025.

O lateral-esquerdo atuou todo o jogo diante do Botafogo, no Engenhão, quarta-feira. Mas, após a derrota por 1 a 0 que isolou os cariocas na liderança do Brasileirão, se queixou de dores no joelho. Submetido a exames de imagem nesta sexta-feira, teve a lesão detectada.

“Após o jogo de quarta-feira (17), o lateral-esquerdo Piquerez se queixou de dores no joelho esquerdo causadas por um trauma. Exames constataram uma lesão no menisco do atleta, que será submetido a um procedimento cirúrgico nos próximos dias”, revelou o Palmeiras.

O clube informou que o lateral já iniciou tratamento com os profissionais do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), mas ainda definirá a data para o processo cirúrgico. “Desejamos uma pronta recuperação ao nosso ídolo uruguaio. Força, Piquerez!”, escreveu.

Sem Piquerez, Abel Ferreira deve escalar Vanderlan diante do Cruzeiro, neste sábado, no Allianz Parque, pela 18ª rodada do Brasileirão. O jovem já vinha entrando com frequência no decorrer dos jogos justamente na vaga de Piquerez. A outra opção para o setor é Caio Paulista.

Piquerez não será o único desfalque diante dos mineiros. O jovem atacante Estêvão, de 17 anos, sofreu entorse no joelho e tornozelo esquerdos no mesmo jogo e ficará um bom tempo em tratamento conservador. Lázaro continua se recuperando de problema muscular na coxa.