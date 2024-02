Piquerez já pensa no São Paulo e quer Palmeiras na liderança geral do Paulista

O Palmeiras está com o São Paulo engasgado, tanto que o lateral Piquerez citou o clássico, válido pela 11ª rodada, como um dos objetivos do time nesta reta decisiva da primeira fase do Campeonato Paulista. Com a classificação assegurada para as quartas de final do torneio, o jogador quer a sua equipe mirando a liderança geral, hoje do Santos.

Lateral quer o Verdão focado em conquistar a liderança geral do Paulistão – Foto: Fabio Menotti / Palmeiras

“É muito importante para nós ter nos classificado antes. Agora vamos em busca da liderança geral para podermos ter a vantagem de definir em casa com a nossa torcida, que ajuda muito o nosso elenco. O nosso começo de ano vem sendo bom. Infelizmente, perdemos a Supercopa, tivemos esse azar nos pênaltis. Mas são coisas do futebol, acontecem. O time está classificado para as quartas do Paulistão e agora temos o objetivo de nos classificarmos em primeiro no geral. Ainda faltam três jogos, então temos de focar. O próximo jogo será contra a Portuguesa, vamos em busca dos três pontos e, depois disso, pensar no clássico”, disse o lateral, que está perto de se tornar o uruguaio que mais vestiu a camisa alviverde na história. Ele soma 134 partidas, atrás apenas de Villadoniga (138 jogos) e Diogo (147 jogos), e 81 vitórias, quatro atrás de Villadoniga.

“São marcas importantes, que ficarão eternizadas na minha história e na história do clube. Não são as mais significativas, pois o mais importante para mim é ganhar títulos, mas fico feliz por estar perto de bater marcas e ficar ainda mais na história do clube”, afirmou Piquerez, que é o lateral-esquerdo com mais títulos pelo Palmeiras (sete, seguido por Zeca, com seis) e o segundo entre os estrangeiros (atrás apenas do paraguaio Gustavo Gómez, com 11).

O lateral esteve no treino desta terça-feira, na Academia de Futebol. Após uma exibição de vídeo no auditório do centro de excelência, o elenco foi a campo para atividades técnico-táticas sob comando de Abel Ferreira. O treino começou com um trabalho de transições, teve ainda o tradicional recreativo e encerrou com exercícios específicos para os setores defensivo e ofensivo.

O lateral-direito Mayke deu sequência ao processo de transição física. O camisa 12 participou do aquecimento integrado ao grupo e depois fez atividades em separado no gramado. Ele ainda está vetado para o duelo com a Portuguesa, marcado para esta quarta-feira, às 19h30, no estádio do Canindé, em São Paulo.

Para o duelo, a expectativa é que Abel Ferreira continue rodando o elenco, preservando algumas peças para o clássico com o São Paulo, time que derrotou o Palmeiras na Supercopa do Brasil. Com isso, deve entrar em campo com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Murilo (Naves) e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos, Zé Rafael (Gabriel Menino) e Raphael Veiga; Enrick e Flaco López (Rony).

O Palmeiras é o líder do Grupo B e vice-líder da classificação geral, com 21 pontos, podendo assumir o posto do Santos, que tem 22, no primeiro lugar do Grupo A. Uma vitória sobre a Portuguesa confirma o time alviverde no primeiro lugar de seu grupo.