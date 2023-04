Piquerez celebra recuperação rápida e pede que Palmeiras cometa menos erros contra o Tombense

Piquerez se recuperou mais rápido do que o previsto da entorse no joelho direito sofrida no primeiro jogo da final do Paulistão e, após ficar no banco contra o Cerro Porteño, foi titular do Palmeiras durante o empate por 2 a 2 com o Vasco, no sábado. Sentindo-se bem após jogar o duelo no Maracanã até o final, o lateral-esquerdo está à disposição para o jogo desta quarta-feira, contra o Tombense, pela terceira fase da Copa do Brasil, mas não é certo se fará parte dos 11 iniciais.

“Estou feliz pelo meu retorno mais cedo do que o programado. Podia ser até dois meses fora e, graças a Deus, foram só duas semanas até a transição física. Foi um jogo muito difícil no Maracanã contra o Vasco, a gente começou perdendo e foi importante ter conseguido o empate. Agora é focar no objetivo de amanhã, contra o Tombense, pela Copa do Brasil”, comentou.

Como o Palmeiras venceu o Tombense por 4 a 2 no jogo de ida, no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira deve rodar o elenco na escalação para o jogo de volta, em Uberlândia, até porque o compromisso seguinte é um clássico com o Corinthians, no sábado. A tendência é que alguns jogadores que começaram jogando contra o Vasco fiquem no banco.

Apesar da titularidade no último final de semana, Piquerez pode aparecer novamente entre os titulares para ganhar ritmo, já que passou um período de mais de duas semanas sem jogar por causa da lesão. Independentemente de começar ou não jogando, o uruguaio está preparado para lidar com dificuldades diante do Tombense.

“Temos de ter pés no chão. A gente viu no primeiro jogo que o Tombense é um time que tem qualidade, os gols que fizeram mostram isso. Temos que ir lá com respeito, fazer o nosso trabalho como fazemos em todos os jogos e construir um ótimo resultado para avançar de fase. Temos que cometer a menor quantidade de erros possíveis e continuar trabalhando, fazer o que estamos fazendo. É lógico que temos coisas para corrigir, mas precisamos também manter o que estamos fazendo bem”, comentou.

Para o duelo, Abel Ferreira não contará com Artur, que já defendeu o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil nesta temporada. Bruno Tabata, que iniciou a transição física há pouco mais de uma semana após lesão muscular na coxa esquerda, segue com o retorno indefinido, assim como Mayke. Raphael Veiga e Rony, recuperados de lesões, iniciaram a transição física na segunda-feira, mas apenas o segundo tem chance de ser utilizado em Uberlândia.