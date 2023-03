Piqué comenta divórcio midiático: ‘Não gasto dinheiro para limpar minha imagem’

Gerard Piqué, ex-jogador do Barcelona e da Espanha, voltou a comentar o seu conturbado divórcio com Shakira. O casal ficou junto por 12 anos e o fim do relacionamento foi acompanhado de perto pela imprensa internacional, com o atleta sendo acusado de trair a cantora colombiana. Porém, ele afirma não estar preocupado com o que os outros estão pensando dele.

“No dia em que eu morrer, olharei para trás e espero ter sempre feito o que queria fazer. Quero ser fiel a mim mesmo. Não vou gastar dinheiro limpando minha imagem. As pessoas de quem gosto e as que amo são as que me conhecem. O resto não me importa. Gasto minha energia em estar com meus entes queridos e dar a eles o que tenho. Estou muito feliz. Houve mudanças em minha vida e soube preservar a felicidade”, disse Piqué, em entrevista ao El País.

O ex-zagueiro do Barcelona relutou em comentar abertamente sobre a sua vida privada. Estava acostumado a sempre falar de sua carreira no futebol. Ele aproveitou o espaço da reportagem para criticar a mídia sensacionalista pela cobertura de sua separação. “O problema é como as pessoas percebem ou a imprensa vende. Continuo fazendo o que quero. No dia que eu morrer, olharei para trás e espero ter feito sempre o que quis”, afirmou.

A reportagem insistiu em tratar sobre a separação, especialmente sobre como os filhos do casal, Milan, de 10 anos, e Sasha, de oito, receberam a notícia e acompanham as informações. “Não vou comentar, não me apetece. Cada um tem a sua responsabilidade de tentar fazer o que é melhor para os seus filhos”, disse. “Trata-se de protegê-los. Esse é o trabalho de todos os pais com os filhos. É nisso que estou focado e esse é o meu trabalho como pai”, disse.

POLÊMICA SEPARAÇÃO DE SHAKIRA

Piqué e Shakira se separaram no início do ano. A imprensa espanhola noticiou que a cantora colombiana pediu o divórcio após tomar conhecimento de uma relação extraconjugal do zagueiro. A primeira pista da traição teria sido uma geleia de Shakira que o atleta detestava, mas a cantora notou que o produto havia sido consumido por outra pessoa.

Em janeiro deste ano, o ex-jogador anunciou oficialmente seu namoro com a modelo espanhola Clara Chía, publicando uma foto dos dois juntos. Ela é apontada como pivô da separação do futebolista e a cantora colombiana. O novo casal já estaria pensando em casamento. O assunto tomou conta da Espanha.

Ainda em janeiro, repercutiu nas redes sociais um vídeo publicado por Shakira cantando a música “Kill Bill”, da cantora SZA. “Eu talvez, eu talvez mate meu ex, não é a melhor ideia. A nova namorada dele será a próxima, como vim parar aqui?”, foi o trecho da música selecionado pela cantora.

Desde a oficialização da separação, Shakira e Piqué têm trocado inúmeras farpas e cutucadas pelas redes. A mais famosa delas foi o lançamento da música “Shakira BZRP Music Sessions 53?, em que a cantora forma parceria com o DJ Bizarrap.

A letra da música é composta por um série de ironias e mensagens indiretas que seriam para Piqué. Em certo momento da canção, a colombiana afirma que o jogador trocou uma Ferrari por um Twingo e um Rolex por um Cássio: “As mulheres já não choram, as mulheres faturam”. A música já conta com cerca de 440 milhões streams no Spotify.