Pintado vai ser obrigado a mexer na Ponte Preta para tentar voltar a vencer na Série B

Depois de abrir 2 a 0 no placar, com direito a um golaço do atacante André, a Ponte Preta acabou empatando com o Vitória, por 2 a 2, em um duelo cheio de polêmicas, na noite de domingo, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, focada em acabar com um jejum de vitórias que dura quatro jogos, a Ponte já está se preparando para o próximo desafio.

Fora de casa, na quarta-feira, a Ponte Preta irá visitar o Criciúma, no Estádio Heriberto Hulse, às 19h. Para o confronto, o técnico Pintado, que fez sua estreia no jogo passado, terá que mexer no time titular, uma vez que tem um desfalque certo e um retorno.

Expulso ainda no primeiro tempo contra o Vitória, o volante Matheus Jesus terá que cumprir suspensão. Com isso, a briga pela vaga no meio-campo ficará entre Felipe Amaral e Ramon Carvalho. Por outro lado, o zagueiro Mateus Silva volta de suspensão e ocupará o lugar de Edson.

Aliado a isso, outro jogador que deve ser relacionado, é o atacante Everton, que voltou a atuar depois de cinco meses após sofrer uma segunda cirurgia no tornozelo. Ex-Flamengo e Grêmio, ele atuou 20 minutos e tem tudo para ser mais utilizado conforme for pegando ritmo de jogo.

Atualmente, a Ponte Preta é a 13ª colocada da Série B com 23 pontos. Por isso, sua meta é atingir o número de pontos suficiente pra se manter na divisão em 2024. O número considerado ideal é de 42 pontos.