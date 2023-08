Pintado promete empenho nos treinos na semana de preparação para clássico com o Guarani

A Ponte Preta iniciou a semana de preparação para o clássico com o Guarani pela Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Pintado conta com reforços importantes, mas também tem baixas para o duelo e vive a expectativa pela situação do atacante André.

A boa notícia para a Ponte é que o time terá o retorno de três jogadores: o goleiro Caíque França, o lateral-esquerdo Artur e o volante Léo Naldi, que cumpriram suspensão na vitória sobre o Londrina por 1 a 0. O trio deve ser escalado como titular.

Por outro lado, o zagueiro Thomás Kayck e o volante Ramon Carvalho sofreram o terceiro cartão amarelo e são desfalques certos para o clássico. Os dois, porém, foram reservas no último jogo.

A dúvida fica por conta de André, que estava com edema muscular. Ele foi poupado no fim de semana e a expectativa é que tenha condições de jogo. Se retornar, Paulo Baya e Maílton brigam por vaga para formar trio junto com Eliel.

Assim, a Ponte Preta começa a semana do dérbi com um possível time formado por Caíque França; Luiz Felipe, Fábio Sanches, Mateus Silva e Artur; Léo Naldi, Felipe Amaral e Elvis; Paulo Baya, Eliel e André.

Pintado valorizou os resultados recentes da Ponte Preta e garantiu uma preparação forte para o dérbi. “Eu reconheço que a gente precisa melhorar, mas antes precisávamos desses pontos. Vamos fazer muitos ajustes ainda, mas ganhamos oxigênio. Isso nos fortalece emocionalmente antes de enfrentar uma partida difícil como é o dérbi. Todos sabemos o peso do clássico e vamos nos preparar muito para ele”, garantiu.

A Ponte Preta está invicta há quatro jogos, sendo duas vitórias e dois empates. Assim, ocupa a 14ª colocação com 31 pontos, cinco a mais do que o Sampaio Corrêa, primeiro time da zona de rebaixamento. O clássico, válido pela 26ª rodada, será realizado no sábado, às 18h, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), apenas com torcida do Guarani.