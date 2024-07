Esporte Pintado não perde a confiança no Guarani apesar do jejum na Série B: ‘Não vamos nos entregar’

A situação do Guarani segue complicada na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, chegou a 13 jogos seguidos sem vitória, ao empatar com o Amazonas, por 1 a 1, fora de casa, em Manaus. Apesar da igualdade, o técnico Pintado disse que viu evolução na equipe bugrina neste duelo e afirmou que o clube irá lutar para se salvar desse rebaixamento até o fim.

“Esse momento é um momento importante de somar pontos para nós. Não podemos esquecer que tem um caminho longo pela frente para pensar em recuperação, mas o que fica claro hoje é uma equipe que não se entrega. Não vai se entregar em momento nenhum. Isso é muito claro para nós”, disse o treinador.

Atualmente, após 17 rodadas disputadas, o Guarani somou apenas oito pontos e amarga a lanterna da tabela da Série C. Está 11 pontos atrás da Chapecoense, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que tem 19. De qualquer forma, Pintado aproveitou para reclamar do VAR no lance do gol de empate marcado por Sassá.

“Eu não gosto de falar da arbitragem, mas a gente fica preocupado com os critérios que estão sendo para o Guarani de uma maneira diferente do que a gente aprende e ouve da arbitragem”, completou.

Agora, o Guarani volta a campo no próximo domingo, quando faz um duelo direto contra o Brusque, no estádio Brinco de Ouro, às 20h, em Campinas. O rival também está na zona de rebaixamento.