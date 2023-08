Esporte Pintado cobra ‘algo a mais’ do elenco para consolidar reação da Ponte Preta

Ainda em início de trabalho em sua volta à Ponte Preta, o técnico Pintado quer “algo a mais” do seu elenco para consolidar a reação que a equipe de Campinas vem fazendo na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte vem de vitória sobre a Chapecoense, no domingo, o que encerrou um jejum de cinco jogos sem somar três pontos na competição.

“Ainda estamos muito longe do que podemos render. Agora, com tempo para treinar, espero que a gente consiga acrescentar algo a mais. Cheguei faz 15 dias, mas o time só jogou e viajou praticamente. Só conseguimos uma vitória, ainda temos muito pela frente. Mas esse grupo que luta e busca o jogo inteiro merece. Às vezes com dificuldade, mas sem desistir”, comentou o treinador.

Ele ainda citou a pressão pela vitória como um fator que vinha atrapalhando a Ponte Preta e ressaltou a importância do resultado. “Ter a obrigação de vencer é muito difícil, ainda mais na parte de baixo, é terrível. Quero exaltar a luta e o esforço desse grupo que tem trabalhado de maneira muito intensa. Concentramos dois dias antes. Foi muito importante a vitória”, comemorou.

Pintado comentou sobre a força da Ponte jogando em casa e classificou o resultado como “especial”. “É importante para mostrar que a Ponte Preta não é fácil de vencer, como eu ouvi uma pessoa falando. Para vencer aqui dentro vai ter que lutar, suar e jogar muito. Essa vitória tem sabor especial”, destacou.

Com a vitória, a Ponte Preta encerrou jejum de cinco jogos e alcançou 26 pontos, em 13º lugar. O time volta a campo no sábado, às 17h, quando visita o Botafogo, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), pela 23ª rodada.