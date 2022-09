Pinheiros é campeão do Troféu José Finkel; Minas fica em 2º e Unisanta em 3º

Com 2.337,5 pontos, o Pinheiros sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro Interclubes – Troféu José Finkel 2022, neste sábado, no Complexo Esportivo e Aquático Santos Dumont, no Recife. O Minas Tênis Clube terminou na segunda colocação, seguido pela Unisanta.

A competição serviu de seletiva para o Campeonato Mundial de Melbourne e a seleção será anunciada na próxima semana pela CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos).

“É fantástico. Um resultado sensacional. A gente se preparou muito para isso. A temporada, depois do Troféu Brasil, foi definida para isso. Reunimos a galera e definimos que queríamos fazer essa dobradinha. A estrutura que o Pinheiros nos dá é fantástica e nos proporciona chegar a esse objetivo”, comemorou o head coach do Pinheiros, André Ferreira.

Os troféus de melhores índices técnicos foram para Fernando Scheffer, pelo seu recorde sul-americano nos 200m livre, e para Etiene Medeiros, pela sua conquista nos 100m costas. Já o prêmio de atleta eficiente – aquele que soma mais pontos para seu clube – foi para Gabrielle Roncatto, que somou 180 pontos para o Flamengo, e Guilherme Costa, que foi responsável por 200 pontos para a Unisanta.

“Foi uma competição incrível, com uma estrutura impecável oferecida pela Federação Aquática Pernambucana e seus parceiros que nos apoiaram fielmente antes e durante a realização da competição. A CBDA só tem a agradecer todo apoio dado à Natação brasileira aqui em Recife”, disse Gustavo Otsuka, gerente de Natação da CBDA.

“Podemos resumir tudo em uma palavra: extraordinário. Foi um evento maravilhoso, com pessoas capacitadas, treinadas e é um legado que fica para o Pernambuco e para a Federação. O sarrafo está lá em cima. Seguimos em frente”, falou o presidente da CBDA, Luiz Fernando Coelho.

RECORDES

Ao todo, foram 33 recordes batidos na competição: sendo cinco sul-americanos, sete brasileiros e dez brasileiros de campeonato.