Esporte Pilotos da F-1 vão a jantar com Massa, exposição de Senna e jogo do Palmeiras

Os 20 pilotos da Fórmula 1 que estão no Brasil vieram à capital paulista focados no GP de São Paulo, a 19ª corrida da temporada de 2021. A concentração na etapa brasileira realizada no Autódromo de Interlagos não impede, porém, que eles se divirtam e conheçam lugares e particularidades do País, que volta a receber um grande prêmio após dois anos. No ano passado, a pandemia de covid-19 fez o evento ser cancelado.

Entre os pilotos que tiveram um momento de lazer antes dos treinos e da corrida, o britânico Lando Norris escolheu ir ao Allianz Parque assistir ao jogo do Palmeiras contra o Atlético-GO, o australiano Daniel Ricciardo jantou com o amigo Felipe Massa e ganhou brigadeiros e o francês Pierre Gasly visitou a exposição de Ayrton Senna no shopping Villalobos.

Ricciardo jantou na quarta-feira à noite com Felipe Massa e Dudu Massa, seu irmão, em um restaurante no centro da capital paulista. O piloto da McLaren é amigo do brasileiro e até fala um pouco de português. Os dois moravam no mesmo condomínio em Mônaco e Massa decidiu presentear o amigo com uma caixa de brigadeiros.

“Conheci brigadeiro num aniversário do Felipe Massa. Nós fomos ao apartamento dele e a sua mulher (Anna Raffaela Bassi) havia feito brigadeiro. Eu gostei muito”, disse Ricciardo em resposta à pergunta do Estadão sobre o encontro. O australiano, que também aprecia churrasco e caipirinha, apareceu no paddock em Interlagos nesta quinta-feira feliz com os doces que ganhou. Ele é considerado um dos pilotos mais simpáticos da Fórmula 1 e costuma ser atencioso com os fãs. Nesta temporada, ocupa o oitavo lugar, com 105 pontos.

Já Lando Norris, um dos mais festejados pelos fãs no desembarque em Guarulhos, optou por assistir a um jogo de futebol. A convite do Palmeiras, o piloto da McLaren esteve no Allianz Parque e deu sorte ao time alviverde, que goleou o Atlético-GO por 4 a 0 em duelo da 31ª rodada do Brasileirão. O britânico pisou no gramado, ganhou uma camiseta personalizada com seu nome e o número 4, mesmo número de seu carro, e tirou fotos com o técnico Abel Ferreira e o atacante Dudu. O jovem Callum Ilott, piloto reserva e de testes da Ferrari, também viu a partida no estádio.

“Boa sorte na corrida. Você sempre será bem-vindo em nossa casa”, escreveu o Palmeiras nas redes sociais, chamando de “pé quente” o britânico. Norris é o quinto colocado na classificação do Mundial de Pilotos, com 150 pontos e quatro pódios na temporada.

A idolatria por Ayrton Senna levou Pierre Gasly a visitar a exposição “Eu, Ayrton Senna da Silva”, no Shopping VillaLobos, em São Paulo. Fã do tricampeão mundial de Fórmula 1, o francês da Alphatauri conheceu mais sobre a vida do brasileiro, como detalhes de sua infância, momentos especiais da carreira e outras histórias.

A família de Senna enviou um vídeo exclusivo em que Viviane, irmã do tricampeão, dá boas-vindas a Gasly e lhe agradece pela visita. Ele também foi presenteado com uma miniatura oficial do capacete de Brecy, na França, corrida beneficente de kart que ficou marcada como o último grande duelo entre Ayrton Senna e Alain Prost, realizada em dezembro de 1993.

“Eu sou muito fã do Ayrton, não só como piloto, mas também como pessoa e os valores que ele tinha. Foi muito bom poder conhecer mais dele, suas histórias, sobre sua infância e carreira”, contou Gasly, nono colocado na temporada, com 86 pontos.

Os pilotos conversaram com a imprensa na tarde desta quinta-feira no Autódromo de Interlagos. Os treinos têm início na sexta, a sprint race está marcada para o sábado e a corrida acontece no domingo, às 14h (de Brasília). Será a 19ª prova da temporada de 2021. Depois do GP de São Paulo, haverá mais três etapas, no Catar, Arábia Saudita e Abu Dabi.