Esporte Pikachu é expulso no começo, Fortaleza perde do Estudiantes e cai na Libertadores

O Fortaleza está eliminado da Copa Libertadores. O time cearense deu adeus ao torneio com derrota por 3 a 0 frente ao Estudiantes, na noite desta quinta-feira, em La Plata. No jogo de ida, os times haviam empatado por 1 a 1. A equipe brasileira sofreu com início sonolento nos dois tempos e com a perda de Yago Pikachu, expulso logo no começo da partida. Com um jogador a mais, os argentinos dominaram e não tiveram dificuldade em confirmar a classificação. Na próxima fase, terão pela frente o Athletico-PR, de Felipão.

Por ter a melhor campanha, o Estudiantes decidirá em casa. Já o Fortaleza focará no Brasileirão. Lanterna do torneio nacional, o time cearense terá que reagir de forma imediata.

O começo do jogo foi desastroso para o Fortaleza. Empurrado por sua torcida, que compareceu em peso, o Estudiantes foi com tudo para cima e abriu o placar logo aos oito minutos. Manuel Castro recebeu dentro da área e desviou, de cabeça, para fazer 1 a 0, evidenciado o temor na bola parada do time cearense.

O Fortaleza esboçou uma reação no arremate de Yago Pikachu, que foi no travessão. Mas a situação ficou ainda mais complicada aos 21 minutos, quando o lateral deu uma dura entrada em Boselli e foi expulso. O jogador deixou o campo chorando.

Na cobrança de falta, o Estudiantes chegou a marcar com Rogel, mas, com ajuda do VAR, o lance acabou sendo anulado. O árbitro pegou impedimento de Noguera. Com um a mais, o time argentino ficou com a bola e praticamente não deixou a equipe brasileira jogar.

O Fortaleza não sofreu, conseguiu se acertar defensivamente, mas não conseguiu ameaçar o adversário. No entanto, levou menos prejuízo para o intervalo.

Mas o Estudiantes não demorou para definir o resultado logo no começo do segundo tempo. No minuto inicial, Más mandou para área e Castro deu novo desvio para fazer 2 a 0. O gol desanimou o Fortaleza, que levou o terceiro aos dez. Após erro de Marcelo Boeck, a bola ficou com Zapiola, que ampliou.

Com a vaga garantida, o Estudiantes administrou os minutos restantes, rodou o elenco e deixou o tempo passar para confirmar a classificação. Do lado do Fortaleza, apenas a lamentação pela eliminação.

FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES 3 X 0 FORTALEZA

ESTUDIANTES – Andújar; Godoy, Rogel, Lollo, Noguera e Más; Jorge Rodríguez (Morel), Zuqui (Piatti) e Manuel Castro (Rolheiser); Boselli (Zapiola) e Leandro Díaz (Pellegrino). Técnico: Ricardo Zielinski.

FORTALEZA – Marcelo Boeck; Ceballos, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Hércules (Ronald), José Welison (Matheus Jussa), Lucas Lima (Matheus Vargas) e Juninho Capixaba; Silvio Romero (Igor Torres) e Moisés (Romarinho). Técnico: Juan Vojvoda.

GOLS – Manuel Castro, aos oito minutos do primeiro tempo; Manuel Castro, a um e Zapiola, aos 10 do segundo.

ÁRBITRO – Esteban Ostojich (URU).

CARTÕES AMARELOS – Noguera (Estudiantes); José Welison, Juninho Capixaba, Moisés e Romarinho (Fortaleza).

CARTÃO VERMELHO – Yago Pikachu (Fortaleza).

LOCAL – Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG).