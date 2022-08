Pigossi ganha posição e Brasil volta a ter duas tenistas no Top 100 após 32 anos

Pela primeira vez em 32 anos, o Brasil conta com duas tenistas dentro do prestigiado Top 100 do ranking da WTA. O feito é resultado da subida da medalhista olímpica Laura Pigossi na atualização desta segunda-feira. Ela entrou na lista das 100 melhores do mundo pela primeira vez na carreira.

Laura subiu uma colocação, suficiente para figurar no 100º posto geral. Nas últimas semanas, ela vinha galgando posições gradualmente, sempre na beira do Top 100, finalmente alcançado. A colocação, se mantida até o fim da temporada, poderá colocar a brasileira diretamente na chave principal do Aberto da Austrália, em janeiro.

Ao mesmo tempo, Beatriz Haddad Maia segue no 15º lugar, o segundo melhor de um tenista do Brasil em simples na história – somente Gustavo Kuerten foi além, ao líder o ranking. Com as duas tenistas em boa fase, o Brasil voltou a ter duas representantes no Top 100, o que não acontecia desde 2 de abril de 1990.

Na época, as brasileiras em destaque eram Niège Dias, ocupando o 99º posto, e Andrea Vieira, no 94º. Desde então, o País só conseguiu ter apenas uma tenista na lista das 100 melhores do mundo.

Nas duplas, o Brasil tem duas representantes, sendo Bia novamente uma delas. A outra é Luisa Stefani, medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano passado, ao lado de Laura nas duplas. Bia ganhou uma posição nesta segunda e aparece no 23º posto, igualando sua melhor colocação, obtida na metade do mês.

Stefani voltará a jogar em 19 de setembro, no WTA 500 de Tóquio, após um ano parada por conta de uma grave lesão no joelho. Hoje ela aparece no 97º posto, mas já foi a número nove do mundo, em novembro do ano passado.

No masculino, Thiago Monteiro segue no 67º lugar. Felipe Meligeni subiu uma posição, para o 144º posto, enquanto Daniel Dutra da Silva e Matheus Pucinelli caíram uma e cinco colocações, respectivamente, para 209º e 219º.

Confira o Top 10 do ranking feminino:

1º – Iga Swiatek (POL), com 8.605 pontos

2º – Anett Kontaveit (EST), 4.360

3º – Maria Sakkari (GRE), 4.190

4º – Paula Badosa (ESP), 3.980

5º – Ons Jabeur (TUN), 3.920

6º – Aryna Sabalenka (BEL), 3.470

7º – Simona Halep (ROM), 3.255

8º – Jessica Pegula (EUA), 3.201

9º – Daria Kasatkina (RUS), 3.015

10º – Garbiñe Muguruza (ESP), 2.886

Confira a lista dos 10 melhores do masculino:

1º – Daniil Medvedev (RUS), com 6.885 pontos

2º – Alexander Zverev (ALE), 5.760

3º – Rafael Nadal (ESP), 5.630

4º – Carlos Alcaraz (ESP), 5.100

5º – Stefanos Tsitsipas (GRE), 4.890

6º – Novak Djokovic (SER), 4.770

7º – Casper Ruud (NOR), 4.695

8º – Felix Auger-Aliassime (CAN), 3.625

9º – Cameron Norrie (ING), 3.415

10º – Hubert Hurkacz (POL), 3.355