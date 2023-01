Pietro Fittipaldi disputará temporada completa de endurance nos EUA

Apesar do vínculo com a Fórmula 1, Pietro Fittipaldi deve se concentrar nas disputas de endurance ao longo deste ano. O piloto brasileiro confirmou neste sábado que vai disputar a temporada completa do IMSA WeatherTech SportsCar, o campeonato de Endurance dos Estados Unidos. Antes, já havia acertado sua presença na competição completa do WEC, o Mundial de provas longas, neste ano.

Na categoria americana, o neto de Emerson Fittipaldi estará na equipe Rick Ware Racing. Ele vai competir com o ORECA 07 Gibson da LMP2 ao lado de Eric Lux. Devlin DeFrancesco e Austin Cindric estarão no mesmo time nas corridas de maior duração. O IMSA conta com a tradicional prova das 24 Horas de Daytona, a ser disputada no dia 28.

“Estou muito feliz por correr com a RWR novamente. A primeira vez que corri com Rick foi na Indy 500 de 2021 e ganhamos o prêmio de rookie (estreante) mais rápido. Correr em outro grande evento com as 24 Horas de Daytona sempre foi um sonho meu. Cresci vendo as provas dos meus tios Christian Fittipaldi e Max Papis e acho que foi uma das razões pelas quais comecei a correr”, comentou o brasileiro.

Reserva da equipe Haas na F-1, Pietro ganhou elogios do seu novo chefe de equipe. “A 24 Horas de Daytona é uma das joias da coroa do automobilismo mundial, junto com a Daytona 500, Indy 500 e as 24 Horas de Le Mans. Não poderia estar mais contente com nossa formação de pilotos em 2023, incluindo Pietro Fittipaldi, que nos traz muita experiência e competência tendo participado das principais categorias do mundo como F-1, Indy, etc”, afirmou Rick Ware.

Na sexta, o brasileiro já havia confirmado que irá disputar a temporada completa do WEC, o Mundial de Endurance, em 2023. Ele vai competir na classe LMP2, pela equipe JOTA, atual campeã da categoria.

Em novembro do ano passado, durante o fim de semana do GP de São Paulo de F-1, Pietro havia afirmado ao Estadão que pretendia buscar ao menos uma competição para disputar do início ao fim neste ano, uma vez que estava ciente de que suas chances de ser promovido a piloto titular da Haas eram pequenas.

O time americano acabou confirmando logo depois o alemão Nico Hülkenberg para ocupar o lugar do compatriota Mick Schumacher na dupla titular, ao lado do dinamarquês Kevin Magnussen.