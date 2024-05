Esporte Piastri é punido. perde 3 posições no grid e larga em 5º no GP de Emília-Romagna de F-1

Oscar Piastri recebeu uma penalidade de três posições no grid de largada do GP de Emilia-Romagna por prejudicar a volta de Kevin Magnussen durante a qualificação. O australiano foi rebaixado do segundo para o quinto lugar, enquanto seu companheiro de equipe na McLaren, Lando Norris, passou para a primeira linha.

O piloto da McLaren teve seu melhor desempenho na qualificação da temporada ao terminar em segundo atrás de Max Verstappen em Ímola, mas foi punido por um incidente ocorrido no Q1.

Com Magnussen tentando sair das última colocações nos momentos finais da sessão, Piastri não percebeu que a Haas vinha atrás dele e bloqueou claramente o dinamarquês na curva dois.

A volta de Magnussen foi arruinada e ele só conseguiu se qualificar em 18º, com o incidente particularmente frustrante, já que a Haas tinha ritmo forte o suficiente para seu companheiro de equipe Nico Hulkenberg chegar ao Q3.

Mais de duas horas após o término da qualificação, os comissários confirmaram a punição de Piastri, explicando que um aviso tardio da McLaren deixou o australiano incapaz de ‘evitar impedimentos com segurança’.

Com a punição de Piastri, a dupla da Ferrari formada por Charles Leclerc e Carlos Sainz sobe para terceiro e quarto lugares, respectivamente.

Piastri largará agora à frente da Mercedes de George Russell e enfrenta um grande desafio para garantir um pódio, apesar do ritmo impressionante da McLaren, dada a dificuldade de ultrapassagem em Ímola.