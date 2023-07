Piastri comemora 2º lugar na sprint na Bélgica: ‘dia que não vou esquecer’

Oscar Piastri, piloto de 22 anos da McLaren, comemorou muito o seu primeiro pódio na Fórmula 1. Apesar da conquista não entrar para as estatísticas oficiais por se tratar da corrida sprint, o piloto australiano considerou o pódio um grande avanço. O atleta da McLaren só ficou atrás de Max Verstappen, mas não sem antes ainda conseguir liderar algumas voltas.

“Muito, muito feliz. Tentamos nosso melhor, entramos nos boxes quando o safety car saiu, liderei, mas não éramos páreos para o Max. Apesar do Verstappen, nosso ritmo foi muito forte. Não consigo agradecer a equipe o suficiente. Ainda temos um pouco de trabalho, mas liderar minhas primeiras voltas hoje é um dia que não vou esquecer”, afirmou Piastri, que terminou 6s677 atrás do holandês.

Em Grandes Prêmios, o melhor resultado de Piastri no ano foi o quarto lugar, na Inglaterra.

O piloto da Austrália ocupa a 10ª colocação na temporada com 34 pontos. O britânico Lando Norris, seu companheiro de equipe, é o oitavo, com 63. O líder é Verstappen, com 289. O GP da Bélgica vai ser realizado neste domingo, às 10h (de Brasília). Piastri largará da quinta posição, uma à frente do atual bicampeão Max Verstappen.