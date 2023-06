Esporte Pia Sundhage vai convocar seleção feminina para Copa do Mundo no dia 27

A técnica Pia Sundhage definiu a data de convocação da seleção brasileira feminina de futebol para a disputa da Copa do Mundo, em julho, na Austrália e na Nova Zelândia. A equipe será conhecida no dia 27, a partir das 16 horas.

Pia vai anunciar a lista oficial de 23 jogadoras no auditório da sede da CBF, no Rio de Janeiro. A treinadora também vai divulgar o nome das três atletas suplentes para o período de preparação.

O mesmo grupo vai defender a seleção no último amistoso antes do Mundial. A partida contra o Chile está marcada para 2 de julho, às 10h30, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Depois do amistoso, a delegação brasileira embarcará para Brisbane, na Austrália, onde o time encerrará sua preparação para a Copa do Mundo, que começa no dia 20 de julho. A seleção vai competir no Grupo F e tem estreia marcada para o dia 24 de julho, contra o Panamá, em Adelaide.

Na sequencia, as adversárias serão a França, no dia 29, em Brisbane; e a Jamaica, em 2 de agosto, em Melbourne.