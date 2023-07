Pia Sundhage comanda coletivo da seleção brasileira e Rafaelle destaca intensidade dos treinos

A seleção brasileira feminina realizou o treinamento deste sábado em Gold Coast com portões fechados. Faltando nove dias para a estreia na Copa do Mundo, a técnica Pia Sundhage comandou um coletivo de 11 contra 11 e, em outro turno, ainda voltou a campo para trabalho separado com algumas atletas.

A técnica sueca aproveitou o coletivo para fazer ajustes técnicos e táticos no elenco e parece começar a definir o time titular para a estreia no Mundial. Por terem sido poupadas no jogo-treino contra a China na última quinta-feira, Bia Zaneratto, do Palmeiras, e Geyse, do Barcelona, voltaram a campo à tarde junto com a jovem Aline Gomes para um trabalho de finalização.

Nycole participou das atividades e mostra que segue se recuperando após perder os primeiros treinamentos na Austrália por lesão no tornozelo. A zagueira Rafaelle destacou a intensidade dos treinamento e que, após passar 11 dias focando na parte física, os próximos treinamentos devem ganham características mais técnicas e táticas.

“Os treinos estão bem intensos, as meninas estão respondendo muito bem. Estamos focando um pouco mais na parte física, agora a gente vai entrar na parte mais técnica e tática. Fisicamente todo mundo se entregou muito nesses 11 dias. Todo mundo se doou, estamos exaustas que tanto que estamos nos empenhando nos treinos e isso é muito bom”, disse.

O próximo treino da seleção brasileira acontece neste domingo, às 2h da manhã (horário de Brasília) e às 15h na Austrália. A seleção brasileira deixará Gold Coast na terça-feira com destino a Brisbane, onde ficará concentrada durante a primeira fase do Mundial. Lá, a seleção fará a reta final da preparação antes da estreia dia 24 de julho contra o Panamá.