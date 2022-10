Pia Sundhage analisa grupo com França e Jamaica e projeta preparação para Mundial

Chave ainda terá a seleção vencedora da repescagem C, que conta com Taiwan, Papua Nova Guiné, Paraguai e Panamá

Técnica Pia Sundhage no sorteio da Copa do Mundo Feminina 2023 - Foto: Getty Image / FIFA

A seleção brasileira feminina de futebol jogará pelo Grupo F da Copa do Mundo de 2023 na Austrália e Nova Zelândia. O time comandado por Pia Sundhage terá como adversárias França, Jamaica e a seleção vencedora da repescagem C, que conta com Taiwan, Papua Nova Guiné, Paraguai e Panamá.

“É um grupo que você só tem que encarar, não importa com quem iremos jogar. Fica um pouco complicado porque ainda não sabemos nosso primeiro jogo, não sabemos com quem vamos jogar. Temos que esperar e ver em fevereiro para começar a trabalhar com foco nesta seleção. É a primeira coisa. É positivo não jogar contra a França logo no primeiro jogo”, afirmou a treinadora Pia Sundhage, que acompanhou o sorteio presencialmente ao lado de Ana Lorena Marche, Coordenadora Geral de Seleções Femininas.

As últimas três vagas em aberto para o Mundial serão definidas através das repescagens em fevereiro, enquanto o Mundial está marcado para começar no dia 20 de julho do próximo ano. O sorteio dos grupos na cidade de Auckland, na Austrália, aconteceu na madrugada deste sábado e também definiu as datas dos jogos brasileiros na competição.

A estreia acontecerá no dia 24 de julho, em Adelaide, na Austrália, contra a seleção vinda das repescagens. No dia 29 de julho, o Brasil jogará contra a França em Brisbane. Já o fechamento da primeira fase será contra a Jamaica, no dia 2 de agosto, em Melbourne. A Copa do Mundo será encerrada no dia 20 de agosto.

O Brasil enfrentou tanto a França quanto a Jamaica durante a última Copa do Mundo feminina, em 2019. O duelo contra a Jamaica também ocorreu pela fase de grupos e terminou com vitória brasileira por 3 a 0. Contra as europeias, pelas oitavas de final, o time brasileiro perdeu por 2 a 1. O terceiro confronto do Brasil contra a seleção vinda das repescagens será inédito em Mundiais, independente do país classificado.

Esta é a primeira Copa do Mundo feminina com 32 seleções. O mata-mata colocará o Grupo F diante dos classificados do Grupo H, que tem a Alemanha como cabeça de chave, acompanhada por Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul.

Veja os grupos do Mundial:

Grupo A – Nova Zelândia, Noruega, Filipinas e Suíça;

Grupo B – Austrália, Irlanda, Nigéria e Canadá;

Grupo C – Espanha, Costa Rica, Zâmbia e Japão;

Grupo D – Inglaterra, Repescagem B (Chile, Senegal e Haiti), Dinamarca e China;

Grupo E – Estados Unidos, Vietnã, Holanda e Repescagem A (Portugal, Camarões e Tailândia);

Grupo F – França, Jamaica, Brasil e Repescagem C (Taiwan, Paupua Nova Guiné, Paraguai e Panamá);

Grupo G – Suécia, África do Sul, Itália e Argentina;

Grupo H – Alemanha, Marrocos, Colômbia e Coreia do Sul.