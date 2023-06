Pia diz que ainda não definiu lista final de convocadas para Copa do Mundo

Prestes a anunciar a lista de convocadas para a Copa do Mundo, a técnica Pia Sundhage revelou, no domingo, que ainda não havia fechado a relação das 23 jogadoras que vão defender a seleção brasileira feminina de futebol, no mês que vem, na Nova Zelândia e na Austrália.

“É difícil, é realmente muito. E como sabem, vamos com 23 jogadoras e três suplentes e ainda não sei quem serão. Então, temos que discutir e ter certeza que iremos ter um time forte”, declarou a treinadora, no domingo, em contato com a assessoria da CBF.

O anúncio da lista de convocadas está marcado para as 16 horas desta terça-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Será a primeira vez que Pia vai comandar a seleção brasileira numa Copa do Mundo. Ela já comandou a equipe dos Estados Unidos em um Mundial.

Pia fez a declaração ao fim da um período de treinos com o time brasileiro, contando com apenas 15 jogadoras (que atuam na Europa e nos EUA), na Granja Comary, em Teresópolis.

“Foi extremamente importante, porque as jogadoras que atuam nas ligas europeias finalizaram a temporada em maio e, agora, já estamos no final de junho. Esse período de treinos foi fenomenal e acho que a melhor coisa que poderia acontecer era jogar contra meninos. O Botafogo (masculino Sub-15) é um bom time e fomos bem contra eles. Isso vai ajudar a melhorar a nossa performance”, comentou a treinadora.

Depois de anunciar a lista de convocadas, Pia vai se concentrar na preparação do time para o amistoso marcado para 2 de julho, com o Chile, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O time vai se apresentar no dia anterior. No dia 3, a delegação vai embarcar rumo à Austrália.