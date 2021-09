Pia convoca seleção para duelos com a Argentina em João Pessoa e Campina Grande

A técnica Pia Sundhage convocou, nesta terça-feira, as 23 jogadoras que vão compor a seleção feminina de futebol para os dois jogos preparatórios diante da Argentina, previstos entre os dias 13 a 21 de setembro (data Fifa), em João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba.

A lista apresenta seis novidades com relação ao grupo que esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A goleira Lorena, do Grêmio, as defensoras Katrine, do Palmeiras, Yasmin, do Corinthians, Lauren, do São Paulo, Bruninha, do Santos, além da meia Thaís terá a primeira oportunidade com a técnica sueca.

Destas, apenas Yasmin tem passagens pela seleção principal. Lauren e Bruninha possuem frequentes convocações pela seleção sub-20.

A primeira partida está marcada para o dia 18, no Estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão, na capital paraibana. No dia 21, as duas seleções voltam a se enfrentar, desta vez, no Estádio Governador Ernani Sátiro, o Amigão, em solo campinense.

Como preparação para a Copa América de 2022, esta será a terceira vez que o Brasikl vai enfrentar a Argentina sob o comando de Pia. A estreia da sueca, aliás, foi diante das “hermanas” com vitória por 5 a 0, em São Paulo, em 2019. Neste ano, em fevereiro, um novo encontro e mais um triunfo, desta vez, por 4 a 1 na primeira rodada do Torneio She Believes, nos Estados Unidos.

Confira a lista de convocadas:

Goleiras:

Aline Reis – UD Granadilla Tenerife (Espanha)

Letícia – Benfica (Portugal)

Lorena – Grêmio

Defensoras:

Tamires – Corinthians

Yasmin – Corinthians

Katrine – Palmeiras

Antonia – Madrid CFF

Daiane – Madrid CFF

Erika – Corinthians

Bruninha – Santos

Lauren – São Paulo

Meio-campistas:

Duda – São Paulo

Thaís – Palmeiras

Ary Borges – Palmeiras

Angelina – O.L Reign (Estados Unidos)

Marta – Orlando Pride (Estados Unidos)

Andressinha – Corinthians

Ivana Fuso – Manchester United (Inglaterra)

Atacantes:

Kerolin – Madrid CFF

Debinha – North Carolina Courage (Estados Unidos)

Geyse – Madrid CFF (Espanha)

Ludmila – Atlético de Madrid (Espanha)

Nycole Raysla – Benfica (Portugal)