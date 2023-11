Philadelphia 76ers e Denver Nuggets derrubam rivais e lideram conferências da NBA

Philadelphia 76ers e Denver Nuggets venceram jogos de peso, na noite desta quarta-feira, e despontaram na liderança das Conferências Leste e Oeste da NBA, respectivamente. Em casa, os Sixers derrubaram o tradicional Boston Celtics, enquanto os atuais campeões derrubaram o Golden State Warriors. O San Antonio Spurs, do “gigante” Wembanyama, voltou a decepcionar.

Diante de sua torcida, o time da Filadélfia venceu a sexta partida consecutiva – tem apenas uma derrota, logo na estreia. – ao superar o Boston Celtics por 106 a 103. Assim, a equipe tem agora a segunda melhor campanha da temporada, atrás apenas dos Nuggets, que já jogaram nove vezes.

Joel Embiid, mais uma vez, liderou os Sixers com um “double-double”: foram 27 pontos e 10 rebotes. Tyrese Maxey contribuiu com 25 pontos e nove rebotes. Tobias Harris também foi decisivo com seus 17 pontos e o mesmo número de rebotes. Do outro lado, Kristaps Porzingis foi o cestinha da partida, com 29 pontos, enquanto Jayson Tatum anotou dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 16 pontos e 15 rebotes.

Os Celtics figuram no terceiro lugar do Leste, com cinco vitórias e duas derrotas. Está atrás também do Milwaukee Bucks, que derrubou o Detroit Pistons por 120 a 118. Os Bucks buscaram a virada sob o comando de Damian Lillard, que anotou 18 dos seus 34 pontos no último quarto. Giannis Antetokounmpo foi excluído de quadra ainda no terceiro quarto.

Na Conferência Oeste, o Denver Nuggets continuam mostrando que não perderam o ritmo de jogo após a conquista do título na temporada passada. Em casa, superaram os Warriors por 108 a 105. Nikola Jokic, como de costume, sustentou o time em quadra com seus 35 pontos e 13 rebotes, além de cinco assistências.

Pelos Warriors, Stephen Curry fez a sua parte, com 23 pontos. Klay Thompson, em noite discreta, anotou apenas 15. Foi a oitava vitória dos Nuggets na temporada, após nove partidas. Os Warriors estão em quarto lugar na tabela, com seis triunfos e três revezes.

Em Nova York, os Knicks impuseram nova derrota ao San Antonio Spurs, pelo placar de 126 a 105. O time do Texas começou a temporada cercado de badalação por causa do reforço do francês Victor Wembanyama e seus 2,24 metros de altura. Mas a contratação de peso ainda não entregou o que se espera dele.

No Madison Square Garden, ele e Malaki Branham marcaram 14 pontos cada, enquanto Jeremy Sochan marcou 16. O trio foi ofuscado por Jalen Brunson, RJ Barrett e Julius Randle, responsáveis por 25, 24 e 23 pontos, respectivamente. Randle anotou um “double-double” com 16 rebotes. Os Spurs ocupam somente o 11º lugar do Oeste, com três vitórias e cinco derrotas.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Indiana Pacers 134 x 118 Utah Jazz

Philadelphia 76ers 106 x 103 Boston Celtics

Charlotte Hornets 116 x 132 Washington Wizards

Brooklyn Nets 100 x 93 Los Angeles Clippers

New York Knicks 126 x 105 San Antonio Spurs

Minnesota Timberwolves 122 x 101 New Orleans Pelicans

Houston Rockets 128 x 94 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 128 x 120 Cleveland Cavaliers

Milwaukee Bucks 120 x 118 Detroit Pistons

Memphis Grizzlies 102 x 108 Miami Heat

Chicago Bulls 115 x 116 Phoenix Suns

Dallas Mavericks 116 x 127 Toronto Raptors

Denver Nuggets 108 x 105 Golden State Warriors

Sacramento Kings 121 x 118 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Indiana Pacers x Milwaukee Bucks

Orlando Magic x Atlanta Hawks