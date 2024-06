PF investiga manipulação de resultado de jogo da Série D do Brasileiro

A Polícia Federal iniciou, nesta quarta-feira, a Operação Jogo Limpo, que apura possível manipulação de resultado de uma partida válida pela Série D do Campeonato Brasileiro, disputada no interior de São Paulo no início de junho. Não foram divulgados mais informações do jogo, como times envolvidos, data e local exatos do evento.

Policiais federais cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em Patrocínio (MG), São Paulo e São José do Rio Preto (SP) e Rio de Janeiro, Tanguá e Nova Friburgo (RJ). A investigação teve início depois de um ofício da CBF encaminhando relatório da Sportradar, empresa especializada em detecção de fraudes relacionadas a apostas com sede na Suíça.

O documento reportou movimentação anormal de apostas que indica que determinado time perderia o primeiro tempo da partida por ao menos dois gols. Segundo a empresa, 99% da movimentação de mercado para “totais de gols do primeiro tempo” na partida foram para esse resultado.

A equipe visitante sofreu três gols no primeiro tempo, um deles contra, da partida. Integrantes e ex-integrantes do time são alvos da operação. As investigações mostram que o clube contratou vários jogadores agenciados por uma empresa após acertar uma parceria. Se comprovados, os crimes contra a incerteza do resultado esportivo podem resultar em pena de dois a seis anos de reclusão pela Lei Geral do Esporte.

A PF divulgou que firmou parceria com a CBF para combater a manipulação de resultados. A entidade se comprometeu a compartilhar informações com a Polícia Federal sobre possíveis casos de manipulação identificados pela Sportradar, com quem a PF também acertou acordo para troca de informações.