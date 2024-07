Petrovic vê seleção brasileira de basquete pronta para Paris-2024 e confia em vaga nas quartas

Alexandar Petrovic voltou à seleção brasileira masculina de basquete em momento delicado. A equipe tinha uma dura missão para estar em Paris-2024 com Pré-Olímpico na Letônia, diante da forte rival. Levou o time para a Olimpíada e está confiante que pode passar pelo forte grupo com França, Alemanha e Japão e disputar as quartas de final.

Depois de fracassar no Pré-Olímpico dos Jogos de Tóquio, perdendo o jogo decisivo pela vaga, o técnico saiu. Mas vê que o destino queria que ele comandasse o Brasil em Paris-2024 e celebra esta volta como uma missão. E a confiança está lá no alto.

O Brasil está fazendo a preparação final em Lille, pouco mais de 200 quilômetros de Paris. Sobre o trabalho na cidade vizinha, ele enfatiza que a parte principal já foi benfeita. “Antes de tudo, foi muito importante depois do Pré-Olímpico, quando passamos seis dias treinando forte em Zagreb. Aqui em Lille foi para acalmar o nervosismo e pudemos fazer um grande amistoso diante de Canadá”, frisou, antes de avaliar o que terá pela frente nos Jogos Olímpicos.

“Estamos num grupo muito forte, mas taticamente e tecnicamente estamos preparados”, enfatizou. “Observamos todos os últimos jogos de França, Alemanha e Japão e temos todas as informações sobre essas seleções”, seguiu, apostando forte no duelo com as donas da casa.

“Vamos estrear contra a França e esse pode ser um jogo que psicologicamente pode ser mais fácil porque toda a pressão está com eles. Temos que aproveitar e não deixar que eles escapem no placar nos primeiros 10 minutos. A torcida vai começar a pressionar e podemos usar a situação ao nosso favor.”

A confiança é também em poder surpreender alemães e japoneses. “Me surpreendi por voltar ao banco de seleção de basquete. Penso que formamos um bom corpo técnico e fizemos um bom trabalho. É um prazer enorme estar novamente com a seleção brasileira”, celebrou.

“Coisa de destino, faltou pouco para Tóquio e agora, quando tínhamos muitos problemas, conseguimos a vaga. O destino equilibra as coisas e vamos às quartas de final dos Jogos Olímpicos”, disse, convicto. “Vamos totalmente focados para três jogos. Sempre tentando chegar nas quartas”, disse, sem projetar o futuro. “Vamos desfrutar os Jogos Olímpicos, depois saber o que fazer.”